Samanyolu Haber /Gündem / Anadolu'nun en büyüğü: İktidar çöktüğü Bellona’dan sonra HES Kablo'yu da satıyor /22 Mayıs 2025 10:12

Anadolu'nun en büyüğü: İktidar çöktüğü Bellona’dan sonra HES Kablo'yu da satıyor

Geçen haftalarda Boydak Ailesi'ne ait Bellona'yı satan TMSF, şimdi de aileye ait HES Kablo’yu satışa çıkardı. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan HES Kablo için 22 milyar lira (565 milyon dolar) isteniyor.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 15 Temmuz sonrasında Boydak Ailesi’nden alınıp Hazine’ye devredilen HES Kablo paylarının yüzde 100’ünü 22 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Satış işlemi teklif ve ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

Satış İlanı Resmi Gazete’de Yayımlandı
TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan HES Hacılar Elektrik AŞ (HES Kablo) paylarının yüzde 100’ünü 22 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Satış işlemi teklif ve ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 22 milyar TL muhammen bedel üzerinde satışa sunulacak paylarla ilgili ihaleye 30 Haziran’a kadar teklif verilebilecek. İhalenin, 1 Temmuz’da yapılması öngörülüyor. Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecek.

İhale, Hazine mülkiyetinde bulunan 0.01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payları ile Boyçelik Metal AŞ ve Hazine mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal değerli 21.9 milyon adet Erciyes Çelik Halat AŞ paylarının birlikte satışını içeriyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mayıs ayının başında Türkiye’nin mobilya devlerinden Bellona’yı 8 milyar 100 milyon TL bedelle satmıştı. HES Kablo ile beraberindeki şirketlerin satışından ise bu tutarın yaklaşık 3 katı bir gelir elde edilmesi bekleniyor.
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