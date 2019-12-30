[ANALİZ] 2'nci Simit Sarayı vakası mı?

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- 65 bin öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü özel Doğa Koleji'nde öğretmenler aylardır maaş alamıyordu.





Ömer Saçaklıoğlu'na ait olan Doğa Koleji'nin başta bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye olmak üzere piyasaya 800 milyon lira borcu olduğu belirtiliyor.

Öğrenci ve öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi için eylem yapan velilere bekledikleri açıklama bugün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'ndan geldi. İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji hissedarları arasında yapılan devir görüşmelerinde mutabakata varıldı.





BORÇLARI YİNE KAMU BANKALARI ÜSTLENECEK!





İTÜ Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre Doğa Koleji, İTÜ bünyesine alınacak.





Açıklamada, "Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yönettiği süreç, Doğa Koleji’nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji’nin tamamen İTÜ’ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır." denildi.





Vakfın açıklamasında Doğa Koleji'nen borçlarının ödenmesi için ikisi kamu bankası olmak üzere dört bankadan yeni kredi tahsis edildiği de belirtildi: "Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası‘nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."





İKİNCİ SİMİT SARAYI VAKASI MI?





Böylece Ziraat Bankası vasıtası ile 500 milyon dolar borcu olan Simit Sarayı'nı kurtarma teşebbüsünden son anda geri adım atan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti Doğa Koleji'ni kurtarmış olacak.





İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Erdoğan'a yakın isimlerden biri olarak biliniyor.





