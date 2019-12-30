[ANALİZ] 2'nci Simit Sarayı vakası mı?

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- 65 bin öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü özel Doğa Koleji'nde öğretmenler aylardır maaş alamıyordu.
Ömer Saçaklıoğlu'na ait olan Doğa Koleji'nin başta bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye olmak üzere piyasaya 800 milyon lira borcu olduğu belirtiliyor.
Öğrenci ve öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi için eylem yapan velilere bekledikleri açıklama bugün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'ndan geldi. İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji hissedarları arasında yapılan devir görüşmelerinde mutabakata varıldı.
BORÇLARI YİNE KAMU BANKALARI ÜSTLENECEK!
İTÜ Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre Doğa Koleji, İTÜ bünyesine alınacak.
Açıklamada, "Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yönettiği süreç, Doğa Koleji’nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji’nin tamamen İTÜ’ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır." denildi.
Vakfın açıklamasında Doğa Koleji'nen borçlarının ödenmesi için ikisi kamu bankası olmak üzere dört bankadan yeni kredi tahsis edildiği de belirtildi: "Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası‘nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."
İKİNCİ SİMİT SARAYI VAKASI MI?
Böylece Ziraat Bankası vasıtası ile 500 milyon dolar borcu olan Simit Sarayı'nı kurtarma teşebbüsünden son anda geri adım atan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti Doğa Koleji'ni kurtarmış olacak.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Erdoğan'a yakın isimlerden biri olarak biliniyor.
Doğa Koleji Metal Yapı'nın sahipleri Ömer Saçaklıoğlu ve Vedat Saçaklıoğlu'na ait. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu'dur. Saçaklıoğlu, Metal Varlık Yönetimi A.Ş'de yönetim murulu üyesi olarak görev yapıyor.
ÖMER SAÇAKLIOĞLU KİMDİR?
1958'de Şanlıurfa'da doğan Ömer Saçaklıoğlu liseden sonra iş hayatına atıldı. Gaz, kuyumculuk, tekstil sektörlerinden sonra inşaat sektörüne adım atan Saçaklıoğlu 2018 krizi sebebiyle mali dar boğaza girdi ve elindeki projeleri bitiremedi.
Halihazırda Metal Yapı Konut A.Ş‘nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanlığı görevini ifa ediyor.
VEDAT SAÇAKLIOĞLU KİMDİR?
1984 yılında İstanbul'da doğan Veli Saçaklıoğlu, Metal Varlık Yönetimi AŞ'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.