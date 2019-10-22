SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Hatay ve Bolu gibi büyükşehirleri 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) kaptırması belediyeler üzerinden yandaş işadamları ve medyaya aktarılan kaynakları da kuruttu.







AKP sandıkta kaybettiği büyükşehir belediyelerini masa başında kazanmanın yollarını arıyor.





HDP’NİN YENİDEN KAZANDIĞI BELEDİYELERE KAYYIM





AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gerekirse yine kayyım tayin ederiz.” sözlerinin mürekkebi kurumadan Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından kazanılan Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine ağustos ayında kayyım atandı.





Son iki gündür HDP’li üç ilçe belediyesi daha kayyıma devredildi. AKP 2017 yılında da 100’e yakın HDP’li belediyeye kayyım tayin etmişti.





Doğu’da kayyım kararlarını uygularken karşılaştığı cılız muhalefetten cesaret alan AKP şimdi de batıdaki büyükşehirler için harekete geçti.





YANDAŞ GAZETEDEN AL HABERİ





Hükümete yakın Hürriyet gazetesinde bugün Nuray Babacan imzası ile yayımlanan habere göre AKP büyükşehir belediye başkanlarının yetkilerini tırpanlamaya hazırlanıyor.





Habere göre 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda mali ve etik düzenlemelerinin haricinde büyükşehir belediyelerinin idari yapısı ve ilçe belediyeleri olan ilişkileri sil baştan tanzim edilecek.





Kanun taslağının en can alıcı maddesine göre valilere belediyeye ait yetkileri kendi uhdesine geçirme yetkisi verilecek. Seçilmiş bir başkana ait yetkinin atanmış bir isme devredilme gerekçesi ise keyfiliğe açık ve soyut.





VALİ “HALKIN ESENLİĞİ” DİYECEK, BELEDİYEYE EL KOYACAK





“Halkın sağlığı ve esenliğini ilgilendiren konularda belediye üzerine düşeni yapmazsa” valilik hizmetin üç gün içinde yapılması için ikazda bulunacak.





Üç gün içinde eksiklik giderilmezse sözkonusu hizmeti doğrudan valilik üstlenecek. Hizmetin bütçesi merkezden sağlanacak ve belediye başkanı hakkında görevi ihmal soruşturma süreci başlatılacak.





Bir başka ifadeyle AKP kanun değişikliği sayesinde büyükşehir belediyelerine dolaylı yoldan kayyım atayacak. Kayyım tayin etmeden valiler tarafından kayyım yetkileri kullanılacak.





VALİLERE UCU AÇIK YETKİLER VERİLECEK





Nitekim uzmanlar “halkın esenliği” ibaresinden valinin ne anladığına bağlı olacağını ve büyükşehir belediye başkanlarının sınırsız taleplerle karşı karşıya gelebileceğini vurguluyor.





Yine daha önce belediyenin idari yetkisinde olan 1/100.000 ölçekli imar planı hazırlanması belediye meclislerine devredilecek.





Belediye meclislerindeki çoğunluğu elinde tutan AKP bu değişiklik sayesinde CHP’li büyükşehirlerde bile imar planlarını dilediği gibi değiştirebilecek ya da CHP’nin istediği değişikliklerini yapmasına mani olabilecek.





ÇEVRE BAKANLIĞI, BÜYÜKŞEHİRİ EZİP GEÇECEK





Kanun teklifinde bir madde daha var ki bu maddenin kabul edilmesi halinde muhalefetin elindeki büyükşehir belediyelerini iş yapamaz hâle getirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na resen plan yapma ve kontrol yetkisi tanınacak.





Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıksa bile projesinin imar planı Çevre Bakanlığı üzerinden hazırlanacak. Böylece İmamoğlu devre dışı bırakılmış olacak.





Bakanlığın yetkisini okul, kamu binası, kaymakamlık binası inşası gibi zorunlu hallerde kullanacağı belirtilse de taslaktaki “kamu” ibaresinin her kapıyı açan sihirli kelime olduğu vurgulanıyor.





KANUN TASLAĞINDA “TAŞRA BELEDİYESİ” TUZAĞI





Taslağa göre ilçeler merkez ve taşra olarak ikiye ayrılacak. Taşra ilçelerine ayrı bütçe verilecek. Belediye ve bakanlık dışında kimsede imar yetkisi olmayacak. Belediyenin yapmadığı işi valilik yapacak.





Buna göre sınırları içinde Kanal İstanbul Projesi yer alan Arnavutköy, Silivri ve Avcılar gibi belediyeler taşra belediyesi ilan edildiğinde bahsi geçen belediyeler ile Çevre Bakanlığı tek yetkili olacak.





Taşra belediyesi ile bakanlık isterse kanal açacak ya da 1’e 20 emsal verebilecek. Büyükşehir bu kararlara müdahale edemeyecek.





Bu örnekte olduğu gibi AKP; Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Edirne ve diğer büyükşehirlerde imar rantlarını kendi lehine yontacak.





CHP “İZİN VERMEYİZ” DESE DE AKP RAHAT!





Büyükşehirlerdeki bazı yetkiler ilçe belediyelerine verilecek. Hangi yetkilerin devredileceği ise muğlak.





CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun, “Bugün en önemli büyükşehirler bizde. Eğer bunu büyükşehirlerin yetkisini azaltmak onların çalışmalarını engellemek adına yapmak istiyorlarsa tabii ki buna izin vermeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.





Ancak Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) desteğini alan AKP kanun değişikliğini çok rahat bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçirecek.





BÜYÜKŞEHİRLERİN NİMETİ AKP'YE, KÜLFETİ MUHALEFETE





Samanyoluhaber'e konuşan bir kaynak, "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerin milyarlarca dolar tutarındaki imar rantı yine AKP tarafından sömürülecek. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarına da metro, otobüs seferleri, kaldırım ve asfalt ihalesi, su ve kanalizasyon hizmetleri, yani sadece büyükşehirin külfeti kalacak." dedi.



