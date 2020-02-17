[ANALİZ] Al takke, ver külah oyunu!

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) son üç yılda olduğu gibi 2020 yılının ilk ayında da Merkez Bankası (TCMB) takviyesi ile bütçe açığını kapattı. Merkezi idare bütçesi ocak ayında 21 milyar 504 milyon lira fazla verdi.





Ancak bütçe fazlasının sebebi vergi gelirlerindeki artış ya da tasarruf değil.





Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2010 yılı ocak ayı merkezi idare bütçe verilerini açıklarken TCMB'den gelen 25 milyar TL'ye hiç atıf yapmaması dikkatten kaçmadı.





Ocakta bütçe giderleri 100,7 milyar TL, bütçe gelirleri 122,2 milyar TL ve bütçe fazlası 21,5 milyar TL olarak tahakkuk etti. Gelirler içinde TCMB'nin Hazine'ye aktardığı 25 milyar TL tutarındaki temmetü en büyük paya sahip.





GİDERLER 10 MİLYAR TL ARTTI





2020 yılında bütçe giderleri için tahsis edilen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten ocakta 100 milyar 669 milyon TL harcandı.





Geçen yılın aynı ayında ise 91 milyar 860 milyon TL harcama yapılmıştı.





Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 9,6 ve 9,2 oldu.





Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 87 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşti.





Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 10 iken 2020 yılında yüzde 9,2 oldu.





GELİRLERİN YARIYA YAKININI VERGİ DIŞI GELİRLER TEŞKİL ETTİ





Merkezi yönetim bütçe gelirleri ocak ayı itibarıyla 122 milyar 170 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 67 milyar 416 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 53 milyar 375 milyon TL oldu.





2019 yılı ocak ayında bütçe gelirleri 96 milyar 951 milyon TL iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 26 oranında artarak 122 milyar 170 milyon TL olarak gerçekleşti.





TCMB temettü takviyesi, imar affı ve bedelli askerlik gibi kalemler olmasa bütçe 2020 yılının ilk ayında en az 5-6 milyar TL açık verecekti.





Tek seferlik gelirlerin devamının gelmeyeceği müteakip aylarda vergi gelirleri artmazsa gedik yine büyüyecek.