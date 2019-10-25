[ANALİZ] Beylere para lazım tabii!

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ve Boydak Holding’in kayyım genel müdürü Alpaslan Baki Ertekin imza attıkları yolsuzlukların üzerini örtmek için “Boydak” ismini değiştirdi.







TMSF’nin 62 yıllık bir maziye sahip holdingin isminin Genel Kurul onayı olmaksızın “Erciyes Anadolu Holding” olarak değiştirmesine ilk tepki ana hissedarlardan Mustafa Boydak’tan geldi.





MUSTAFA BOYDAK: BOYDAK İSMİ BİZİMDİR





Boydak şahsi Twitter hesabında TMSF Başkanı ve kayyımların hukuksuzluğa imza attığını belirtti.





Boydak, “Boydak ismi bizimdir. Hiç kuşkunuz olmasın hukuk geldiğinde bu işlerin tamamını bir çırpıda hallederiz. Görevde kalabilmek ve başarısızlıklarını örtmeye yönelik hukuksuz yanlışları ibretle izliyorsunuzdur. Beylerine de bütçe lazım tabii ki!” ifadelerini kullandı.





TMSF Başkanı Muhiddin Gülal (arka sırada, sağdan 7'nci) ve kayyım Alpaslan Baki Ertekin (arka sırada, sağdan 6'ncı) Boydak'ta on milyonlarca euroluk yolsuzluk skandalının üzerini örtmek için hukuku bir kere daha çiğneyerek 62 yıllık bir markanın ismini değiştirdi.





Boydak, Genel Kurul onayı gerektiren bir işlemin yönetim kurulu kararı ile icra edilmesi halinde TMSF Başkanı Gülal ve kayyım Ertekin başta olmak üzere kararda imzası olan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetmişti.





YÜZDE 47’LİK PAY BOYDAK AİLESİNDE





İstikbal, Bellona, Mondi, Boyteks ve HES Kablo gibi sektörlerinin lider markalarını bünyesinde barındıran Boydak Holding’in yüzde 47’lik payı Boydak ailesi fertlerine ait. Kalan yüzde 53’lük pay ise TMSF’nin kontrolünde.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin keyfi kararı ile 2016 yılı eylül ayından beri kayyım tarafından idare edilen Boydak’ın terör ya da darbe ile irtibatlı olduğunu gösteren tek delil tespit edilemedi.





Buna rağmen Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak'a 10 yıl ve Memduh Boydak'a 18 yıl hapis cezası verildi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin siyasi talimatla verdiği bu karar Bölge İstinaf Mahkemesi'ne götürüldü.





DAVA TEMYİZDE





Boydak'ta temyiz safahatı henüz tamamlanmadı. Dolayısı ile kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan şirketin marka değerini etkileyebilecek, şirkete zarar verecek her türlü karara karşı ailenin açacağı davalarda TMSF Başkanı Gülal ile kayyımlar yüklü tazminat cezaları ile karşı karşıya gelecek.





AMERİKA’DA PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN CEBİNİ DOLDURUYOR





Amerika'da yıllardır faal bir şirket olmasına rağmen "Hudson Furniture LLC" ticari unvanı ile paravan bir şirket kurduğu ve holdingin parasını bu şirket üzerinden cebine aktardığı iddiaları karşısında Ertekin sessiz kalırken, Ertekin'in ekim ayında Amerika'ya yapmaya planladığı ziyareti de ertelediği kaydedilmişti.





Ertekin, Boydak’ın imkânlarını şahsi menfaati için nasıl kullandığını yedi yerel televizyon ve 10 radyo tarafından ortaklaşa yayınlanan programda (masrafları Boydak'ın sponsorluk bedeli ile karşılandı) itiraf etmişti.





Ertekin’in yakın arkadaşı Birbey Ergün’e ait paravan şirket Garanti Barter’ın Boydak’a milyonlarca liralık fatura kestiği belirtiliyor.





25 BİN LİRALIK REKLAM İÇİN 1 MİLYON TL NİYE ÖDENİR?





TMSF Başkanı Muhittin Gülal'ın imzası ile piyasa rayici 25 bin Türk Lirası olan açık hava reklamına Boydak'tan 1 milyon Türk Lirası ödendi.





Konuya yakın bir kaynak, isminin açıklanmaması şartı ile şunları söyledi: "Bir kalem reklamda Boydak'ın kasasında 975 bin TL fazladan para çıktı. İlanların satın almasını ve medya planlamasını yapan Pak Ajans ile Boydak'ta kayyım genel müdür Alpaslan Baki Ertekin'in gizli ortaklığı var. Ertekin ile Metehan Oğuz ile aralarından su sızmıyor. İkisi de cebini doldurduğu için mutlu."