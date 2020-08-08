SAMANYOLUHABER } ANALİZ- Bankacılık Kanunu'na göre mali kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) nispeti, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin bu şekilde yabancı yatırımcıya taviz verdiği ve döviz piyasalarındaki tansiyonu düşürmeyi hedeflediği belirtiliyor.





Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha mayıs ayında döviz alım-satış işlemlerinin her ikisi için BMSV yüzde 0,2'den yüzde 1'e çıkarılmıştı.





Son düzenleme ile yabancı bankaların ya da yurt dışında şubesi bulunan bankaların döviz çıkarması daha az maliyetli olacak.





YABANCIYA SWAP TUZAĞI TL'YE PAHALIYA MÂL OLDU





4 Ağustos 2020 Salı günü İngiltere'nin başşehri Londra'da swap (yabancı para-TL takası) işlemlerinde TL gecelik faizi yüzde önce yüzde 300'e kadar fırlamıştı. TL faizi 5 Ağustos'ta yüzde 1.036 olmuştu.





Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) talimatı ile Londra piyasasına TL vermediği için yabancıların TL alıp dövize geçme hamlesi esnasında faizler bir anda yüzde 8'den yüzde 300'e fırlamıştı.





Bunun üzerine yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da (BİST) daha önce satın aldıkları hisse senetlerini satmaya başladı. BİST 100 endeksi bir günde yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.