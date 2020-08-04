Samanyolu Haber /Ekonomi / [ANALİZ] Gasp ettiler, şimdi satıyorlar /04 Ağustos 2020 22:14

[ANALİZ] Gasp ettiler, şimdi satıyorlar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin 20 Temmuz 2016'da ilan ettiği Olağanüstü Hâl (OHÂL) rejiminde keyfi kararlarla el koyduğu 1.000'e yakın holdingden biri olan Naksan'a ait Royal ve Atlas halı satılıyor.

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TURHAN BOZKURT | ANALİZ- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Gaziantep'in önde gelen sanayi gruplarından Naksan'a ait Royal Halı ile Atlas Halı'yı 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. 

6 Ekim tarihinde İstanbul'da yapılacak ihale açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

TMSF'nin konu ile ilgili ilanı internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret AŞ ve Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'den oluşan bütünlük 353 milyon TL muhammen bedel üzerinden satılacak.

İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (Kısa Liste) oluşturulduktan sonra, açık artırma safhasına geçilecek.

Cahit Nakıboğlu'nun kurduğu Naksan Holding, Türkiye'nin en büyük plastik ham maddesi imal eden grubuydu. 

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINI ÖRTBAS ETMEK İÇİN HİZMET HAREKETİ'Nİ HEDEF ALDI

Reza Zarrab'ın dört bakana (Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar) ayakkabı kutularında ve çikolata paketlerinde dağıttığı rüşvetler 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmaları ile ortaya saçılmıştı. 

Asrın yolsuzluk skandalanı örtbas etmek isteyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef tahtasına koyduğu yüzlerce holdingden biri olan Naksan'a 2016 yılı eyül ayında keyfi bir kararla el konulmuştu. 

Hizmet Hareketi'ne yakın işadamlarının terör ya da darbe teşebbüsüne destek verdiklerine dair tek delil bulunmamasına rağmen yüzlerce işadamı tutuklandı. 

TMSF, YARGITAY KARARINI BİLE BEKLEME GEREĞİ DUYMADI
Cahit ve Taner Nakıboğlu tutuklandı - Telgraf Gazetesi

Naksan Holdin Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu (solda) ile oğlu Taner Nakıboğlu'nun tutuklandığı cadı avı soruşturmasında ne istinaf ne de Yargıtay safhası tamamlandı. 

Hakkında tek suç delili olmadığı hâlde 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen Cahit Nakıboğlu 8 Kasım 2018'de tahliye edilmişti. 

Mahkeme Taner Nakıboğlu hakkında ise 15 yıl hapis cezasına ve tutukluğunun devamına hükmetti. Ancak dosya hâlâ temyiz safhasında.  

TMSF YANGINDAN MAL KAÇIRIYOR

Buna rağmen yangından mal kaçırma telaşına düşen TMSF anayasanın teminat altına aldığı mülkiyet hakkını hiçe sayarak Royal Halı ile Atlas Halı'yı satışa çıkardı. 

Ailenin avukatlarının TMSF Başkanı Muhiddin Gülal başta olmak üzere satış kararında imzası olan yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtiliyor.  
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