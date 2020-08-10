[ANALİZ] İşsizlik mi? Yok öyle bir şey!

TURHAN BOZKURT | ANALİZ- Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, mayıs döneminde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bine indi. İşsizlik oranı 0,1 puan artış ile 12,9 olarak gerçekleşti.





Geçen yılın aynı dönemine göre istihdam edilen insan sayısı 2 milyon 411 bin azaldı. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 15,2 oldu.





İstihdam edilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişiye indi. İstihdam oranı ise 4,7 puanlık azalış ile yüzde 41,4 oldu.





İstihdam oranı ve istihdam edilenlerin sayısı rekor seviyede azalırken işsiz sayısının 331 bin kişi azalması "sözün bittiği yer" olarak nitelendiriliyor.





Tarımda 308 bin, sanayide 274 bin, inşaatta 206 bin, hizmette 1 milyon 622 bin kişi işsiz kalırken diğer tarafta işgücüne katılım oranı da düştü.





İSTİHDAM AZALIRKEN İŞSİZ SAYISI NASIL AZALIYOR?





İşgücü 2020 yılı mayıs döneminde geçen yıla göre 2 milyon 742 bin kişi azalarak 29 milyon 684 bin kişiye geriledi. İşgücüne katılma oranı ise 5,3 puanlık azalış ile yüzde 47,6 mertebesine indi.





TÜİK eleştirilere, "2020 yılı II. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artarak 4 milyon 767 bin kişi oldu." diyerek cevep verebilir.





Ancak kamunun istihdam içindeki payının yüzde 8 civarında olduğu dikkate alındığında kriz döneminde kamuda çalışan sayısının artması ile işsizlikteki düşüş arasında birebir irtibat kurulamayacağının altı çiziliyor.





TÜİK istihdamda 4-5 puanlık düşüşe rağmen işsiz sayısının azaldığını iddia etti.

SALGINDA BİLE İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRDÜK





Koronvirüs salgınının ilk dalgasında günlük vak'a sayılarının 3 binin üzerine çıktığı nisan-mayıs aylarında işsiz sayısının azaldığına "yandaş" iktisatçılar ve yandaş gazeteciler haricinde kimse inanmıyor.





TÜİK'e kalsa 15-64 yaş grubunda işsizlik yüzde 13,2, tarım dışı işsizlik yüzde 15,3. Koronavirüs salgını sebebiyle 1.200 TL aylık mukabilinde ücretsiz izne gönderilenlerin sayısı 1,7 milyon. 3,5 milyon kişi de kısa çalışma ödeneği alıyor.





5,2 milyon kişinin ekseriyeti işten çıkarma yasağı kalktığında fiilen işsiz kalacak. Geniş tanımlı verilere göre mayıs itibarıyla gerçek işsizlik yüzde 23.

Hükûmet TÜİK'e yolu açıyor, TÜİK de iktisat tarihine geçecek dahiyane formülleri ile krizde bile işsizliği düşürmeyi başarıyor.

