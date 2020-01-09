[ANALİZ] Koza İpek kararı Saray'da verildi

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti "Bu kadar mükemmel bir muhasebe kaydı şüphe uyandırıyor" diyerek 27 Ekim 2015'te Koza İpek Holding'e kayyım tayin etmişti.

AKP, Koza İpek'te seri hukuk cinayeti işlemeye devam ediyor. Yaklaşık dört yıldır devam eden Koza İpek Davası'nda karar bugün açıklandı.

KARAR BUGÜN VERİLDİ, ANADOLU AJANSI BEŞ GÜN ÖNCE HABER YAPTI!

Bugünkü duruşmada açıklanan kararın AKP'nin resmi ajansı hâline gelen Anadolu Ajansı tarafından 3 Ocak'ta haber yapılması mahkemelerin Saray'ın talimatı ile hareket ettiğini bir kere daha gözler önüne serdi.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek'i ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

CAFER TEKİN İPEK'E 79 YIL 8 AY 21 GÜN HAPİS CEZASI!

Cafer Tekin İpek, ''SPK Kanunu'na muhalefet'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 250 bin lira para cezasına, 22 kere ''Vergi Usul Kanunu'na muhalefet'' suçundan da 62 yıl 2 ay 21 gün hapse mahkum edildi. Cafer Tekin İpek, 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası aldı.

Melek İpek ise, ''terör örgütüne üyelik'' suçundan 7 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırıldı. Melek İpek'e, ''SPK Kanunu'na muhalefet'' suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ile 104 bin 100 lira para cezası da verildi.

Mahkeme Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun kayyım yönetiminde bulunan Koza İpek Holding bünyesindeki payları oranındaki hisselerinin müsaderesine hükmetti.

AA MÜSADERE KARARINI MAHKEMEDEN ÖNCE VERDİ!

Anadolu Ajansı, gasp edilen Koza-İpek Holding hakkında devam eden davada mahkemenin vereceği kararı beş gün önceden açıkladı.





"Devlet el koyacak" başlığı ile yayımlanan haberde, "İpek ailesine ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulması" yönündeki savcı talebinin kabul edileceği belirtilmişti.





Mahkemeden önce böyle bir haber yayımlanmasını "manidar" bulan Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek şaşkınlığını şu sözlerle özetlemişti: “Koza İpek davası 08.01.2020'de. 'Devlet ajansı' mahkemenin vereceği kararı beş gün önceden, yani bugün 03.01.2020 de açıkladı. El koyacaklarmış."





SUÇ DELİLİ BULUNAMADIĞI HALDE MÜSADERE!





AKP hükümeti, Koza İpek Holding'e ait Bugün TV ve Kanal Türk televizyonları ile Bugün ve Millet gazetelerine, İzmir Bergama, Kayseri Himmetdede ve Gümüşhane altın madeni işletmelerine, otel, çiftlik ve Koza Davetiye başta olmak üzere İpek ailesinin bütün mal varlığına el koymuştu.





Savcı İpek ailesine yönelttiği "kara para aklamak", "terörü finans etmek" gibi suçlamaların hiç birini ispat edememişti. Buna rağmen hem hapis cezaları hem de müsadere kararı çıktı. Anayasanın teminat altına aldığı mülkiyet hakkı bir kere daha mahkemeler tarafından çiğnendi.





ULUSLARARASI TAHKİM'İ DE DİNLEMEDİ





Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Uluslararası Tahkim'in verdiği "yargılamayı durdurun" kararı da tanımadı.





Hukukçular "müsadere (el koyma)" kararı için terör ve kara para irtibatını gösteren çok kuvvetli deliller olması gerektiğinin altını çiziyor.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi mahkeme kararları artık mahkeme salonlarında değil, Saray'da alınıyor.





Karaların takibini de AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları ile AKP il ve ilçe başkanları yapıyor.



