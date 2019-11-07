[ANALİZ] Mehmet Metiner doğru söylüyor!

Metiner'in damadının Kanal 7'de cuma sohbetleri yayınlanan Necmettin Nursaçan'ın oğlu ile Kayseri'de Hizmet Hareketi'ne yakın işadamlarından "Hakkında soruşturma var, kapatalım. Yoksa..." diyerek milyon dolarlar topladığı ortaya çıkmıştı.



DAMADI KAYSERİ'DE İŞADAMLARINDAN ŞANTAJLA RÜŞVET TOPLUYOR





Metiner'in sık sık Kayseri'ye sadece torun sevmek için gitmediğini belirtilirken, damadının kurduğu rüşvet tezgâhının arkasında Kayseri Emniyet Müdürü'nden hâkim ve savcılara kadar önde gelen bürokratların da yer aldığı iddia ediliyor.





Rüşvetin belgesi olmadığı için bu iddialar birebir hiçbir zaman ispat edilemeyecek. Tuz da koktuğu için hiçbir savcı rüşvet iddialarını araştırmayacak.





METİNER 7 MİLYON LİRALIK DAİRE İÇİN PAZARLIK YAPIYOR





Ancak Samanyoluhaber'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre Metiner birkaç hafta önce İstanbul'da Ant Yapı isimli inşaat şirketi ile 7 milyon liralık lüks daire için pazarlığı oturdu.





Eşi daireyi çok beğenmiş ve muhakkak almak istiyorlarmış. Metiner dairenin fiyatında yüzde 30 indirim yapılırsa ödemeyi peşin yapacağını söylemiş.





Metiner, 10 bin liralık milletvekili maaşı, AKP'nin medya havuzunun gediklisi Star gazetesinden aldığı telif ücreti ile geçindiğini söylediğine göre daireyi 4,9 milyon TL'ye alsa bile bu rakam hiç de az değil.





AKP'nin kurduğu rant düzeni içinde ortaya çıkan yeni zengin sınıfı için 7 milyon TL de 4,9 milyon TL de çok hesaplı olabilir.





Sıradan insanların karı-koca ömür boyu çalışarak önünden dahi geçemeyeceği kadar pahalı bir daireyi tek kalemde almaya teşebbüs edebildiğine göre Metiner zannedilenden daha fazla kazanıyor demektir.





METİNER O PARALARIN VERGİSİNİ ÖDÜYOR MU?





AKP'li Metiner'in gelirinin ne kadarının kayıtlı ne kadarının vergisinin ödendiğini ise Gelir İdaresi takip ediyor olmalı. İsmi Gelir Vergisi rekortmenleri listesinde ismi şu ana kadar yer almadı. Artık 2019 listeleri açıklandığında gözler Metiner'i arayacak.





Metiner, birilerinin KHK mağdurlarına timsah gözyaşları dökerek de olsa sahip çıkılmasından dahi rahatsız. Çünkü zulüm ve hırsızlık üzerine bina ettikleri saltanat düzeninin yıkılmasından korkuyor.





Mağduriyetlerin giderilmeye başlaması için aralanan kapıdan girilirse AKP'nin (kendisinin) kirli çamaşırlarının ortaya saçılacağından endişe ediyor.





Bugün Star'da yayımlanan makalesinin son cümlesi sebepsiz değil.





Metiner şöyle diyor: "Konuşan kadar konuşturanı da görecek bir siyasi bilinci kuşanmazsak acınacak durumlara düşeriz, biline!”





Metiner doğru söylüyor. Acınacak duruma düşecekler.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyelerinden Bülent Arınç'ın 150 bin kişiyi sivil ölüme mahkûm eden kanun hükmünde kararnameleri (KHK) "Facia" diye nitelemesine en fazla öfkelenen isimlerin başında eski AKP milletvekili Mehmet Metiner geliyor.