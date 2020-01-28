[ANALİZ] Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den...

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, İtalyan Pininfarina tarafından tasarlanan biri SUV diğeri sedan iki modeli "yerli" diye tanıtmıştı.





Ancak "yerli" denilen otomobilin yabancı firmaların imal ettiği parçaların Türkiye'de montajından ibaret olacağı bizzat projenin başında bulunan isim tarafından itiraf edildi.





BATARYA ÇİN'DEN, ELEKTRİKLİ MOTOR ALMAN BOSCH'TAN





Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Genel Müdürü Gürcan Karakaş, elektrikli otomobili tek başlarına imal edemeyeceklerini belirterek, "Doğuştan elektrikli yapabilen çok fazla şirket yok. O teknolojiyi edinmiş partnerlerle beraber çalışarak geliştirme yapıyoruz." dedi.





"Aracın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz." diyen Karakaş, "Aracın bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladık. Bunlardan biri ile anlaşacağız." ifadelerini kullandı. Yine teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG ile de işbirliği mukavelesi imzalandı.





TOGG Genel Müdürü Gürcan Karakaş, Hürriyet gazetesine verdiği mülakatta, şasi sistemleri için Myra'nın teknolojisinin kullanılacağını kaydetti.





YERLİ OTOMOBİLİN TASARIMI DA İTALYA'DAN





Tasarım için İtalyan Pininfarina ile anlaştıklarına işaret eden Karakaş, "Nisan-mayıs gibi tedarikçi seçimlerimizi tamamlamış olacağız." dedi.

Karakaş otomobilin tahmini satış fiyatının ne olacağına dair soruya, "Çok doğru olmaz çünkü rakiplerimize bu konuda bir bilgi vermek istemeyiz. Ancak piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik otomobillerle rekabet edebilir seviyede olacak." dedi.







Karakaş'ın bahsettiği dizel ya da benzinle çalışan C-SUV modellerin fiyat aralığı 250 bin ile 300 bin TL aralığında değişiyor.





ERDOĞAN'IN "BABAYİĞİT" DEDİĞİ GRUPLARA ARSA BEDAVA





TOGG; AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın "babayiğit" dediği BMC, Zorlu Holding, Anadolu Grubu, Turkcell ve Kıraça Holding tarafından (yüzde 20'şer payla) 2017 yılında kurulmuştu.





Geçen yıl Kıraça'nın sahibi İnan Kıraç hisselerin devredince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de TOGG'ye ortak oldu. TOGG'ye Bursa'nın Gemlik ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait arsa bedavaya tahsis edildi.





FATİH ALTAYLI: KANDIRILIYIORUZ





Halkın "yerli otomobil" yalanı ile aldatıldığını belirten Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Yahu Türkiye’nin otomobil ile ilgilenen, otomotiv gazetecisi dediğin tüm adamları soru soruyor, birine bile cevap yok. Çünkü adamın (Gürcan Karakaş) umurunda değil. İki senenin sonunda ortaya yerli ve milli bir otomobil koyamazsa ne olacak ki! Aldı zaten transfer parasını, maaş da iyidir. Çeker gider." ifadelerini kullanmıştı.

“Litium İon pil talebi ve üretimi 2019’dan 2030’a kadar 10 katına çıkacak." diyen Altaylı, dünyada sayılı üreticilerin artan talep için pil fabrikası kurmaya başladığına dikkati çekmişti.



Altaylı, "Bizim Almanya kökenli CEO’muza göre pil önemsiz ve 'Bir yerden alırız' diyor ya... İşte pilin önemsizliği burada. Elektrikli otomobil demek pil demek ve biz orada yokuz." tespitinde bulunmuştu.



"Yerli otomobil" projesine şu ana kadar 1,2 milyar TL yatırım teşviği tahsis edildi.