[ANALİZ] Sıra yandaşlara mı geldi?

TURHAN BOZKURT | ANALİZ- Gazete, televizyon ve radyoların yüzde 90'ını hâkimiyeti altına alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti sosyal medya ve internette de en küçük eleştiriye göz yummuyor.





AKP'nin 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını örtbas etmek için alelacele kurduğu Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından on binlerce haberin linki erişime engellendi.





Son dönemde gözaltı ve tutuklamaların yanı sıra bazı internet sitelerinin erişimin tamamen yasaklanması dikkati çekiyor.





İki ay önce Odatv'nin genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan ile haber müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanırken, site erişime kapatılmıştı. 18 Nisan'da ise İngiliz yayın kuruluşu Independent'ın Türkçe internet sitesine Türkiye'den girmek yasaklandı.





PAZAR GÜNÜNDE BİLE YASAK MESAİSİ





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) pazar günü olması sebebiyle önce idari kararla erişimi engelledi. Gün içinde müracaatını karara bağlayan nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nin "erişim engeli" kararında sadece Independent Türkçe yok.





Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 18 internet sitesine erişim dün gece yarısı engellendi.







Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, "Haksız bir kararla karşı karşıyayız. Bize tebliğ edilmiş herhangi bir karar yok. Kararın içeriğini göremedik, fakat tahminimiz Suudi Arabistan hükümetinin aldığı karara misilleme bir karar olduğu yönünde." ifadelerini kullandı.





HANGİ SİTELERE TÜRKİYE'DEN GİRMEK YASAK?





spa.gov.sa | Suudi resmî haber ajansı





wam.ae | Birleşik Arap Emirlikleri resmî haber ajansı





albayan.ae | Dubai Hükûmeti’nin resmî medya kuruluşunun gazetesi





skynewsarabia.com | İngiliz Sky News’un Abu Dhabi merkezle Arapça yayını





independentturkish.com | İngiliz Independent’ın Türkiye yayını





alhayat.com | Londra merkezli Arapça gazete





sabq.org | Suudi Arabistan merkezli haber sitesi





alarabiya.net | Suudi Arabistan merkezli haber kanalı





alekhbariya. Net | Suudi Arabistan merkezli haber kanalı





okaz.com.sa | Suudi Arabistan merkezli gazete





alriyadh.com | Suudi Arabistan merkezli gazete





al-jazirah.com | Suudi Arabistan merkezli gazete





alyaum.com | Suudi Arabistan merkezli gazete





al-madina.com | Suudi Arabistan merkezli gazete





alwatan.com.sa | Suudi Arabistan merkezli gazete





ajel.sa | Suudi Arabistan merkezli online gazete





ak-ain.com | Suudi Arabistan merkezli haber sitesi





alittihad.ae | Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gazete





WIKEPEDIA ÜÇ YILA YAKIN SÜRE KAPALI KALDI





"Yasaklılar" listesi yukarıdaki internet siteleri ile sınırlı değil. Bunlar Saray'ın hışmına uğrayan son kurbanlar. Samanyoluhaber'den Kronos'a, Zaman'dan Tr724'e kadar yüzlerce siteye erişim keyfi kararlarla izin engellendi.





Dünyanın en büyük sanal kütüphanesi Wikipedia, 29 Nisan 2017'den 16 Ocak 2020 tarihine kadar kapalı kaldı. Türkiye bu yasak yüzünden Çin, İran ve Kuzey Kore ile aynı ligde gösterildi.





Sadece Koronavirüs salgını esnasında 6 binden fazla kişi hakkında soruşturma açıldı. Onlarca kişi sosyal medyadaki mesajları sebebiyle tutuklandı ya da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





80 YAŞINDA İHTİYARI EVİNDEN KARAKOLA GÖTÜRDÜLER!





Ankara'da salgın sebebiyle sokağa çıkması yasak olduğu hâlde 80 yaşındaki bir ihtiyar polisler tarafından karakola götürüldü.





Facebook'ta beğendiği mesajlarla Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile saatlerce gözaltında tutulan ihtiyara reva görülen tedhiş ve gözdağı Türkiye'de otoriterliğin çoktan resmiyet kazandığını gözler önüne serdi.





Haber Global'de Jülide Ateş'in konuğu olan şarkıcı Haluk Levent'in "İnfaz kanunu'nda yapılan değişiklikleri adil buluyor musun?" sorusuna cevap verirken kullandığı ürkek ifadeler de gösterdi ki AKP Türkiyesinde "muhalifsen ayağın denk al" eşiği çoktan aşıldı.





AKP-MHP İTTİFAKI WHATSAPP YASAKLARINI ŞİMDİLİK GERİ ÇEKTİ





AKP, sosyal medya ve WhatsApp için nasıl bir muhaberat devleti tahayyül ettiğini kaşla göz arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiği son kanun teklifi ile ortaya koymuştu.





Kanun teklifi muhalefetten ve kamuoyundan gelen itirazlar karşısında şimdilik geri çekildi. Ancak yine bir bahane ile küçük ortak Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) verilecek bir tavizle bir gece yarısı ansızın TBMM'den geçirilebilir.





AKP'nin baskı ve zulmüne seyirci kalan, ancak sehven de olsa kırk yılda biri eleştiride bulunan Nevzat Çiçek gibi gazetecilerde AKP sansüründen payına düşeni aldığına göre ufukta başka yasaklar var demektir.





Yıllar önce sendika.org sitesinin yasaklanması ile başlayan isim değiştirerek yasağı delme yolunda Çiçek de ilk adımı attı. BTK, Independent Türkiye'nin yeni alan adı olan http://indyturky.com adresini de engelledi.





Kararı internet yasaklarına karşı mücadele veren Yaman Akdeniz şahsi Twitter hesabında duyurdu.







Erdoğan'ın 7 Mart 2014'te yandaş gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ile Erdal Şafak'ın sorularını cevaplandırırken ne söylediğini tekrar hatırlamakta fayda var.





Erdoğan, "Bu konuda kararlılığımız var. Bu milleti Youtube'a, Twitter'a ve Facebook'a yediremeyiz. Kapatılmaları da dahil."





Yasaklar da çare olmazsa Saray'ın B planı dünden hazır!