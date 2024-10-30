[ANALİZ] Rusya’nın caydırı amaçlı stratejik nükleer tatbikatı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ana karargah odasından katılımıyla yürütülen tatbikat, Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin tüm bileşenleri ile çoklu kapsamda düzenlendi.



Tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin fırlatılması, nükleer caydırıcılık stratejisinin işleyişini ve Rusya’nın nükleer savunma hazırlığı gösterildi.



Nükleer saldırı tehdidine karşı nükleer saldırı



Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, tatbikat sırasında Devlet Başkanı Putin’e brifing vererek, stratejik caydırıcılık güçlerinin tatbikatın hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiğini aktardı.



Belousov, nükleer saldırı tehdidine karşı büyük bir nükleer saldırının simülasyonunun başarıyla tamamlandığını belirtti.



Tatbikatın eğitim planı doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Belousov, “Rus Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim planına uygun olarak, düşmanın nükleer saldırısına karşılık olarak stratejik saldırı güçleri tarafından büyük bir nükleer saldırı başlatma görevleri uygulandı” açıklamasında bulundu.



Kara, Deniz ve Hava Bileşenleri Tam Kapasite ile Katıldı



Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, tatbikat sırasında ülkenin nükleer caydırıcılık yeteneklerinin tüm unsurları kullanıldı.

Barents ve Ohotsk denizlerinde bulunan nükleer denizaltılardan Sineva ve Bulava balistik füzeleri fırlatılırken, Plesetsk üssünden Kamçatka’daki Kura test sahasına Yars kıtalararası balistik füzesi ateşlendi.



Tatbikatta ayrıca, seyir füzeleri fırlatabilen Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçakları da görev aldı. Bu kapsamlı tatbikat, nükleer üçlünün tüm bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi açısından dikkat çekiyor.



Putin: “Nükleer Silah Son Çaredir”



Tatbikat kapsamında açıklama yapan Putin, Rusya’nın nükleer gücü bir güvence olarak gördüğünü ancak nükleer silah kullanımını son çare olarak düşündüklerini ifade etti.



Putin, “Yeni bir silahlanma yarışına sürüklenmeyeceğiz ancak nükleer gücümüzü gerekli yeterlilik seviyesinde tutacağız” diyerek ülkenin savunma politikalarındaki dengeli yaklaşımı vurguladı.



Putin ayrıca, nükleer üçlünün Rusya’nın egemenliğini koruma konusunda güvenilir bir garantör olduğunu belirtti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yapılan tatbikatların planlı ve düzenli olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Peskov, stratejik caydırıcılık tatbikatlarının askeri eğitim ve hazırlık sürecinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu tatbikatların yalnızca caydırıcılık ve savunma amaçlı düzenlendiğini belirtti.



Rusya’nın Caydırıcılık Stratejisinin Temel Bileşenleri



Tatbikatta, Rusya’nın stratejik caydırıcılık gücünün temel yapı taşları olan nükleer üçlünün etkinliği yeniden gözler önüne serildi. Kara, deniz ve havadan fırlatılabilen nükleer silah sistemlerini içeren bu yapı, Rusya’nın savunma stratejisinin bel kemiğini oluşturuyor.



Rusya’nın stratejik nükleer caydırıcılık tatbikatı, ülkenin nükleer savunma kapasitesini teyit etmesi ve küresel güvenlik dengelerini göz önünde bulundurması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Putin’in açıklamaları ve Savunma Bakanı Belousov’un tatbikat brifingi, Rusya’nın nükleer caydırıcılık stratejisini sürdüreceği ve gerektiğinde bu kapasitesini etkili bir şekilde kullanmaya hazır olduğu mesajını veriyor.



Nükleer üçlü:



1. Kara Bileşeni: Mobil ve sabit (mayın) fırlatıcılarla kıtalararası balistik füzeleri içerir.



2. Deniz Bileşeni: Balistik füze taşıyan denizaltılardan oluşur.



3. Hava Bileşeni: Nükleer bomba taşıyabilen veya nükleer başlıklı seyir füzelerini taşıyabilen bombardıman uçaklarını kapsar.



Yars Kıtalararası Balistik Füzesi: Plesetsk kozmodromundan fırlatılan Yars balistik füzesi, 11 bin kilometreye kadar menzile sahip olup, Kamçatka’daki Kura eğitim sahasındaki hedefi başarıyla vurdu. RS-24 olarak da bilinen Yars, çoklu nükleer savaş başlığı taşıyabilen ve bağımsız manevra yetenekleri olan katı yakıtlı bir kıtalararası balistik füzedir.



Sineva ve Bulava Balistik Füzeleri: Barents Denizi’nden Novomoskovsk stratejik nükleer denizaltısından fırlatılan Sineva ve Okhotsk Denizi’ndeki Knyaz Oleg nükleer denizaltısından fırlatılan Bulava füzeleri tatbikatta aktif rol aldı.



Sineva: Sıvı yakıtlı, üç aşamalı ve 3. nesil bir balistik füze olup, Rus denizaltı filosunun stratejik nükleer gücünde kilit bir konumda.



Bulava: 955 Borei sınıfı nükleer enerjili denizaltılar için tasarlanmış, hipersonik manevra kabiliyetine sahip katı yakıtlı balistik bir füze olup, 9.300 kilometreye kadar hedeflere ulaşabiliyor.



Tu-95MS Uzun Menzilli Bombardıman Uçakları: Havadan atılan seyir füzelerini taşıyan Tu-95MS bombardıman uçakları da tatbikata katıldı. 1981’den bu yana Rus uzun menzilli havacılığının parçası olan Tu-95MS, X-55 tipi seyir füzeleriyle donatılmış olup 2.500 kilometreye kadar menzile sahiptir.



Dünyada yalnızca Rusya, ABD ve Çin, nükleer üçlünün tüm bileşenlerine sahip olup, bu ülkeler caydırıcılık gücünü üçlü kapasiteyle sürdürebilmektedir.



Nükleer Caydırıcılık Stratejisiyle Güç Gösterisi



Rusya’nın stratejik nükleer caydırıcılık tatbikatı, ülkenin nükleer savunma kapasitesini teyit etmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



Putin’in nükleer güç dengesini koruma stratejisiyle ilgili verdiği mesajlar, Rusya’nın savunma politikalarında dengeyi sürdüreceğine ve ulusal güvenliği ön planda tutarak caydırıcı gücünü sağlamlaştıracağına işaret ediyor. Bu tatbikatla birlikte, Rusya’nın nükleer gücünü koruma iradesi bir kez daha gözler önüne serildi.



Tatbikat senaryosuna göre, düşmanın nükleer saldırısına karşılık olarak büyük çaplı bir nükleer karşı saldırı düzenlendi. Rusya’nın kara, deniz ve hava bileşenlerini içeren bu tatbikat, ülkenin stratejik caydırıcılık gücünü sergiledi.



Putin:Rusya’nın Derinlerine Saldırılara Anında Yanıt Vereceğiz



Putin, Batı’nın Ukrayna’ya uzun menzilli silah desteği sağlaması ve bu silahların Rusya’nın iç bölgelerine yönelik saldırılarda kullanılması durumunda Rusya’nın sert bir yanıt vereceğini belirtti.



Ayrıca Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın çeşitli yanıt seçenekleri sunduğunu, ancak müdahale tedbirlerinin detaylarını paylaşmak için henüz erken olduğunu ifade etti. Putin, Rusya’nın NATO’nun Ukrayna’ya silah desteğini doğrudan bir çatışma müdahalesi olarak yorumlayabileceğini söyledi.



Rusya televizyonunda yayınlanan “Moskova. Kremlin. Putin” adlı programda sunucu Pavel Zarubin’in, Batı’nın bu mesajı alıp almadığı sorusuna ise Putin, “Umuyorum duymuşlardır. Bu durumda kendi önlemlerimizi almamız gerekecek” şeklinde yanıt verdi.