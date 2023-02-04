[Analiz] TÜİK’in sahtekarlığı kendi verileriyle tescillendi

ANALİZ





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayının tüketici enflasyonunu yüzde 6,65; yıllık enflasyonu ise yüzde 57,68 olacak açıkladı ve sahtekarlık bir kez daha gün yüzüne çıktı. Oysa ki Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,18 oranında artmıştı.





Ocak ayında marketler binlerce üründe fiyat sabitlemesi yapmış ve elektrik ile doğalgaz fiyatlarında da indirim yapılmıştı. Ancak buna rağmen aylık enflasyon, son 9 ayın en yüksek oranı olarak gerçekleşti.





Peki, nasıl oldu da aralık ayında yüzde 1,18 olan enflasyon, ocak ayındaki sözde sabitleme ve indirimlere rağmen yüzde 6,65 oranında arttı? Aslında soruyu tersten sormak lazım. TÜİK, aralık ayında enflasyonu neden yüzde 1,18 gösterdi? Zira gerçeğe yakın olan rakam aralık değil, ocak ayının rakamlarıydı.





Erdoğan’ın enflasyonla mücadele etmekle görevlendirdiği TÜİK, aralık ayında istatistik cambazlığı yapıp oranları düşük gösterdi. Neden? Çünkü aralık ayında memur ve emeklilere maaş zam oranları enflasyon oranına göre belirlenecekti. Zam oranları TÜİK’in açıkladığı oranlara göre yapıldı.





TÜİK’in 3 Ocak'ta yüzde 1,18 olarak açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından son 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,40 olarak belirlendi. Toplu sözleşme zammı ve kıdem tazminatı oranında zam alan memurların maaşlarına yüzde 16,47 oranında zam yapılacaktı. Memur ve emeklilere önce yüzde 25, sonra da yüzde 5 ilave ile yüzde 30 oranında zam yapıldı.





Asgari ücrete yüzde 50 oranında yapılan zam, memurlar ve emekliler söz konusu olunca, yüzde 30’la sınırlandırıldı. Ki AKP medyası bu oranı bile enflasyonun üstünde bir lütuf olarak yansıttı. Erdoğan iktidarı, memur ve emeklilere düşük zam yapabilsin diye, TÜİK rakamlarla oynadı, sahtekarlık yaptı.





TÜİK’in son 9 ayın en yüksek oranı olan ocak ayı rakamları da sahte. Bilhassa gıda fiyatlarında gerçek artış oranının yüzde 6,65 olmadığı çok açık. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ocak ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 9,26 arttığını belirtti.





İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır’ın her ay 4 kişilik bir aile için hesapladığı ‘milletin enflasyonu’ ise ocak ayında yüzde 7,8 çıktı. Dikbayır ve eşi, aralık ayında aynı marketten aldıkları ürünler için bin 820 lira 95 kuruş öderken, 26 Ocak’taki alışverişlerinde aynı ürünler için bazılarının gramajları daha düşük olmasına rağmen, bin 964 lira 31 kuruş ödedi.





Söz konusu oranlarda marketlerin fiyat sabitlemelerini de hesaba katmak lazım.





Öte yandan, TÜİK bile baz etkisine rağmen, enflasyondaki fahiş artışı gizleyemedi, ocak ayı enflasyonunu yüzde 6,65 olarak açıkladı. Dolayısıyla TÜİK, son enflasyon oranıyla aralık ayındaki kendi sahtekarlığını ve ayrıca Erdoğan ile gözleri parlak bakanı Nurettin Nebati’nin yalancılığını tescillemiş oldu.



