[ANALİZ] El kesesinden yiyin efendiler yiyin!

TURHAN BOZKURT | ANALİZ- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin keyfi kararla el koyduğu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrettiği 804 şirketin kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiğini TMSF tarafından yayımlanan faaliyet raporu gözler önüne serdi.





Buna göre TMSF'nin seyahat, konaklama, ikram ve hediye harcamalarını ifade eden "temsil ve tanıtım harcamaları" 2019 yılında yüzde 3 bin 538 artarak 1,8 milyon liraya yükseldi.





2016-2019 arası harcamaları 45 bin ile 56 bin TL arasında değişiyordu.





Şu ana kadar yüzlerce davada TMSF'nin el koyduğu 804 şirketin 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü ile irtibatı olduğuna dair tek delil bulunamadı.





Buna rağmen şirketler asıl sahiplerine iade edilmediği gibi şirketlerin içi boşaltılıyor.





KAYYIM, BOYDAK'IN 20 MİLYON EUROSUNU ZİMMETİNE GEÇİRDİ





Boydak, Koza İpek, Kaynak, Naksan, Abalıoğlu (Lezita Piliç) ve Alfemo gibi sektörlerinin devi gruplara AKP’li isimler yüksek ücretlerle kayyım olarak tayin edildi.





Kayyımların yolsuzluklarına göz yumulurken, şirketlere ait mal varlıkları piyasa rayicinin altında AKP yandaşlarına peşkeş çekiliyor.





Sadece Boydak'ta genel müdür olarak görev yapan kayyım Ertunç Laçinel'in 20 milyon euro (175 milyon TL) Slovenya'da kendi kurduğu şirkete aktararak zimmetine geçirdiği ortaya çıkmıştı.





TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, AKP'den iki dönem İstanbul Beyoğlu ilçe belediye meclisi üyesi olarak seçilmişti.





Hırsızlığın ortaya çıkması üzerine TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Laçinel'i görevden alsa da herhangi bir suç duyurusunda bulunmamıştı. Zira hırsızlığa kılıf olarak hazırlanan paravan şirketin kuruluş kararında Gülal'ın kendi imzası da var.





2016 yılında 45 bin 787 TL, 2017’de 56 bin 538 TL, 2018’de 52 bin 127 TL’lik temsil ve tanıtma harcaması yapan TMSF'nin aynı kalemde harcama tutarı 2019’da 1 milyon 896 bin TL’ye fırladı.





El koyduğu menkul ve gayrimenkullerle Türkiye’nin en büyük holdingleri ile boy ölçüşecek büyüklüğe ulaşan TMSF, 2019 sonu itibarıyla 3 bin 949’u bankalardan, 1.966’sı fona borçlu gruplardan, 166’sı da diğer kaynaklardan olmak üzere 6 bin 81 gayrimenkul devraldı.





Bunlardan 5 bin 817’sini sattı ya da iade etti, 1 milyar 576 milyon Dolar tahsilat sağlandı.





“MUAZZAM ZARAR”IN İNŞAATI







TMSF raporunda AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam-hatip lisesinden arkadaşı Burak Aksüs’e ihalesiz olarak kat karşılığı inşaat yapımı için ihalesiz verilen İstanbul Ataşehir’deki 4 adet parselde toplam 35 bin 788 metrekarelik arsadaki inşaat projesinin sürdüğü ifade edildi.





Devir işlemine Sayıştay raporunda “muazzam zarar” şeklinde atıf yapılmıştı.





TMSF’nin işgalci konumunda bulunduğu 804 şirketin aktif büyüklüğü 2019 yılı sonunda 59,7 milyar TL, özkaynakları ise 25,37 milyar TL.





40 bin 667 kişinin çalıştığı şirketlerin ciro toplamı ise yaklaşık 33,54 milyar TL oldu.







AKP'nin servet transferi için sopa olarak kullandığı ve başında tescilli AKP'li Muhittin Gülal'ın bulunduğu TMSF'nin "temsil ve konaklama giderleri" Türkiye'deki ahbap-çavuş Kapitalizminin suda görünen kısmı.