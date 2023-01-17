Anamur Ülkü Ocakları Başkanı'nın aracı kundaklandı

Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar ait otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ateşe verilerek kundaklandı. Olay önceki sabah 03.00 sıralarında Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.





Yerel haber sitesi anamurekspres.com’dan Mithat Ünal’ın aktardığına göre, park halindeki otomobil yakıldı. Araçta zaman zaman patlama yaşanması çevredeki vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen araçta yapılan ilk incelemede kundaklanma bulgularına ulaşıldı.



