Samanyolu Haber /Gündem / Anamur Ülkü Ocakları Başkanı'nın aracı kundaklandı /17 Ocak 2023 12:07

Anamur Ülkü Ocakları Başkanı'nın aracı kundaklandı

Mersin'in de Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar’ın otomobili evinin önünde park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

SHABER3.COM

Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar ait otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ateşe verilerek kundaklandı. Olay önceki sabah 03.00 sıralarında Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Yerel haber sitesi anamurekspres.com’dan Mithat Ünal’ın aktardığına göre, park halindeki otomobil yakıldı. Araçta zaman zaman patlama yaşanması çevredeki vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen araçta yapılan ilk incelemede kundaklanma bulgularına ulaşıldı.

Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili araştırma başlattı.

Mersin Ülkü Ocakları, 30 Aralık’ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelmişti.

Ateş'e destek veren eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı olan Çağrı Ünel, mart ayında bıçaklı saldırıya uğramış, Ünel, kavgada silahını ateşlemiş, Emrullah Kaplan adlı ülkücüyü öldürmüş ve üç kişiyi yaralamıştı. Olay sonrası Ünel, 17 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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