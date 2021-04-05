Samanyolu Haber /Gündem / Anaokulu öğrencileri bile fişlenmiş /05 Nisan 2021 10:23

Anaokulu öğrencileri bile fişlenmiş

Isparta’da yürütülen cemaat soruşturmasında Türkiye’deki anaokulundan liseye kadar bütün öğrenciler ve velilerin fişlendiği ortaya çıktı. Nordic Monitor’ün geçtiğimiz hafta hesabında İngilizce olarak yayınladığı skandal belge, yüzbinlerce öğrencinin fişlendiğini, özel bilgilerinin saklandığını ve talep edildiğinde bir suç delili gibi resmî kurumlarla paylaşıldığını göz önüne serdi.

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Hizmet Hareketi'ne yönelik olarak Isparta Eğirdir’de yürütülen soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden şüphelilerin ve çocuklarının gittiği okulların listesini istedi. İlçe Eğitim Müdürlüğü de il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak bilgileri temin etti.



Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gönderilen cevabi yazı da şu ifadeler kullanıldı:

"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeniyle 667 Sayılı yasaya istinaden kapatılan okullarda okuyan öğrencilerin 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim yıllarına ait okul bilgilerinin sorgulanabilir olduğu;

Önceki yıllara ait okul bilgilerine ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’dan yazı ile talep edilmesi gerektiği;

Yurtlarda kalan öğrencilerinin elektronik ortamdaki kayıtlarının ise 2016 yılından itibaren tutulduğu belirtildi."

Diğer yandan çocukların fişlendiğini ortaya çıkaran skandal belgede imzası bulunan memurlar şöyle:

Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Cumhuriyet Savcısı Uğur Deniz ve Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Emin Yalçın.
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