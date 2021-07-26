Anastasiadis’den Kıbrıs Türklerine Maraş yaptırımı açıklaması

Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dışında, 'Tüm Kıbrıslı Türkleri kastetmiyorum' diyerek, Ersin Tatar'ın da dahil olduğu isimleri işaret etti.







Anastasiadis, "KKTC’yi tanıyan ve görev alanlardan oluşan kapsamlı iptal listemiz hazır, itiraz eden mahkemeye gider" dedi.Rum yönetiminin Kıbrıs Türklerinin pasaportlarını iptal etme hazırlığı içinde olduğu belirtildi.





Anastasiadis şunları söyledi:





“Bizim anayasamız, anayasal düzene bağlılığı ve ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü öngörüyor. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayan ve kendi ayrı devleti olduğunu savunan ayrılıkçı biri pasaport sahibi olamaz. Sadece Ersin Tatar değil, kapsamlı bir liste hazırladık. Liste bütün Kıbrıslı Türkleri içermiyor, işgal rejiminin mevcut şahsiyetleri ve yetkililerinden oluşan bir liste.”





Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Rum liderin çıkışına, "Buyursun iptal etsin, Maraş açılımından ve KKTC’den asla vazgeçmeyeceğiz" diye karşılık verdi.





Tatar, "KKTC’den ve Maraş açılımından geri adım atmamız mümkün değil" dedi.