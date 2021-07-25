Samanyolu Haber /Dünya / Anastasiadis: 'Kuzey Kıbrıs'a yönelik kararlar alacağız' /25 Temmuz 2021 18:06

Anastasiadis: 'Kuzey Kıbrıs'a yönelik kararlar alacağız'

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs gazetesi Fileleftheros’a verdiği röportajda, Kuzey Kıbrıs yönetiminin diyaloğun devamı için "iki devletli çözüm" şartları sunmasına tepki gösterdi.

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Sol'da yer alan habere göre, Türk tarafının Birleşmiş Milletler'in kararları dışında hareket ettiğini söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs'ın buna karşı tek taraflı hamle yapıp yapmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Alacağımız tedbirlerin yasal olması gerektiğine ilişkin kaygılarımız var, bu tedbir kararlarının Anayasa ve Yeşil Hat protokolü çerçevesinde alınmasını istiyoruz. Türkiye'nin bugünkü pozisyonunda olmak istemiyoruz. Bazı tedbir kararları alacağız, buna karşı çıkacak olan varsa, mahkemeye gidebilir."

Söz konusu tedbirlerin geçiş kısıtlamasına dönük olup olmayacağına ilişkin soruya ise Anastasiadis, "Seyahat belgelerine el konulmasından söz ediyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan ve ve kendi devletinin var olduğu iddiasıyla elinde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu bulunduran biri, ayrılma ve ülkenin bölünmesi yönünde propaganda yapamaz. Anayasa, ülkeye bağlılık ve ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunma şartı koşuyor" diye konuştu.

Anastasiadis, tedbirin Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a mı yönelik olacağına ilişkin soruya ise "Yalnızca o değil. Bunun için geniş bir isim listesi mevcut" dedi.

Anastasiadis açıklamalarına şöyle devam etti:

"Onlar, bizim faaliyetlerimizi yasadışı olarak görüyorsa, bırakın mahkemeye başvursunlar. Şu anki işgal rejiminin yetkililerinden bahsediyoruz, tüm Kıbrıslı Türkleri kastetmiyoruz."
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