Anastasiadis'ten Tatar'a görüşme çağrısı

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'a tebrik mesajı gönderdi.







Kuzey Kıbrıslı seçmenin kararına tam saygı duyduklarını belirten Anastasiadis, Tatar'ı tebrik ederek mümkün olan en kısa sürede kendisiyle bir tanışma toplantısında bir araya gelmek istediğini ifade etti.





"Hazır ve kararlıyım"





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'nın yeniden birleşmesi hedefiyle müzakerelere yeniden başlanması çağrısına da atıfta bulunan Anastasiadis, Tatar'ı bu girişimi desteklemeye çağırdı. Rum kesimi lideri, Guterres'in müzakerelere üç yıllık aranın ardından yeniden başlama çağrısına yanıt vermeye "hazır ve kararlı" olduğunu belirterek "Sayın Tatar'ın da aynı istekliliği göstermesini umut etmek istiyorum" dedi.





Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar, seçimlerin pazar günü düzenlenen ikinci turunda yüzde 51,7'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilmiş, görevdeki Mustafa Akıncı'nın oy oranı yüzde 48,2'de kalmıştı.





Türkiye "federasyona yokuz" demişti





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ada'da barış görüşmelerinin başlatılması için girişimi Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerin ardından başlatacağını açıklamış, Türkiye ise Ada'da federasyon seçeneğini müzakere etmeyeceklerini açıklamıştı. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs meselesinde artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defalarca söyledik. Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın anlamı yoktur” açıklaması yapmıştı.





Ada'da taraflar arasında İsviçre'de yürütülen son görüşmeler 2017 yılında başarısızlığa uğrayarak sonlandırılmıştı.



