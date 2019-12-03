Anayasa Mahkemesi, Bavyera uyum yasasını ‘kısmen’ aykırı buldu

Bavyera Eyaleti’nde hükümet partisi CSU tarafından Eyalet Meclisi’nde oylanan uyum yasasına muhalefet partileri SPD ve Yeşiller itiraz etti. Uyum yasası Almanca öğrenmek istemeyen, Almanya’nın hukuk ve değerler düzenine uymayan yabancılara Almanca kursları ve para cezası gibi yaptırımlar öngörüyordu. Ayrıca medyaya öncü kültürü yayma yükümlülüğü getiriyordu. Bavyera Anayasa Mahkemesi, Yeşiller ve SPD’nin özellikle bu iki maddeye itirazını haklı bularak ‘kısmen’ anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

