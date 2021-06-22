Anayasa Mahkemesi , Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı iptal etti

Öğretim üyelerinin aynı zamanda Merkez Bankası Banka Meclisi üyesi olabilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı, CHP’nin başvurusu üzerine 3’e karşı 12 oyla iptal edildi.





Anayasa’ya göre özellikle kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkarılamayacağı vurgulanan Yüksek Mahkeme kararında, “Anayasa’da CBK’larla düzenleneceği özel olarak öngörülen konulara ilişkin olmayan kuralın Anayasa’nın 104. Maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesini ihlal ettiği anlaşılmaktadır” değerlendirmesine yer verdi.





ÜÇ ÜYE İTİRAZ ETTİ

Karara karşı oy kullanan üyeler Rıdvan Güleç, Selahaddin Menteş ve İrfan Fidan; ortak karşı oy gerekçelerinde Merkez Bankası’nın bir kamu kurumu olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, öğretim üyelerinin Yükseköğretim Kanunu’na göre kamu kurumlarında görevlendirilebileceğini belirtti.





KARARDAN 3 GÜN SONRA SEÇİLMİŞTİ

Resmi Gazete’de 16 Mayıs’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’ndan 3 gün sonra İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif Haykır Hobikoğlu Merkez Bankası Banka Meclisi’ne seçilmişti. Hobikoğlu’nun atanması, eski MHP milletvekili Mustafa Haykır’ın kızı olması nedeniyle de dikkat çekmişti. Atama kararı “kişiye özel düzenleme” olarak eleştirilmiş, CHP de atamaya dayanak oluşturan CBK’nın iptali sitemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.