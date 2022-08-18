Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi Fiyat İstikrarı Komitesi Kararnamesi'ni iptal etti /18 Ağustos 2022 13:42

Anayasa Mahkemesi Fiyat İstikrarı Komitesi Kararnamesi'ni iptal etti

AYM, Anayasa’nın “Kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz” hükmünü hatırlattı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararına göre Yüksek Mahkeme, CHP'nin Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.

Mahkeme CHP'nin, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 4. maddesinde fiyat istikrarını sağlama görevinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında olduğu ve Banka'nın bağımsızlığının Komiteye verilen görev ve yetkilerle ortadan kaldırıldığı yönündeki iptal istemi gerekçelerini inceledi.

Değerlendirmelerin ardından Anayasa Mahkemesi, Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğuyla karar verdi.

 Kararda, komitenin Cumhurbaşkanı kararı ya da kararnamesi ile değil kanunla düzenlenmesi gerektiğini belirten AYM, Anayasa’nın “Kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz” hükmüne de atıf yaptı.

Komite bir daha toplanamayacak
Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında toplanan komite bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirmişti. AYM’nin bu kararı sonrası fiyat artışları ile mücadele amacı ile kurulan komite çalışamayacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştu.
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