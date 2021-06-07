Anayasa Mahkemesi Gergerlioğlu’nun başvurusunu 4 aydır bekletiyor

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2016’da yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle örgüt propagandası yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını Yargıtay’ın onaması nedeniyle Sincan Cezaevinde tutuklu bulunuyor.





Gergelioğlu’nun avukatı Kerem Altıparmak, milletvekili dokunulmazlığının düşürülerek cezaevine konulmasına neden olan kararda hak ihlali yapıldığı gerekçesiyle 4 Mart 2021’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu. Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru 4’ncü ayına girerken, henüz bir karar verilmedi. Halbuki ifade özgürlüğü başvuruları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından acil ve öncelikli olarak karara bağlanıyor. AYM’nin dosyayı 4 aydır bekletmesi tepki çekiyor.





Gergerlioğlu’nun avukatı Kerem Altıparmak, AYM’ye 4 Mart’ta verdiği başvuru dilekçesinde ifade özgürlüğünün ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine dikkat çekmişti. Dilekçede Gergerlioğlu’nun paylaşımında ‘Kürt sorunun barışçıl yollardan çözümünü’ önerdiğini belirtti. Başvuruda şunlar kaydedilmişti: “Başvurucu bir milletvekili ve insan hakları savunucusu olarak, parlamento içinde ve dışında adam kaçırma, çıplak arama, işkence vb. ağır insan hakları ihlallerini dile getirmesi nedeniyle iktidarın hedefi haline gelmiştir. Başvurucunun hakkındaki ceza kararının bu ortamda hukukun bütün ilkelerinin yok sayılarak onanmasının siyasi bir amaç taşıdığı açıktır. Özellikle son günlerde HDP’li vekillere yönelik siyasi amaçlı fezlekelerin düzenlendiği, milletvekilliklerinin düşürülerek ara seçim yapılacağı iddialarının gündemde olduğu bir ortamda bu kararın verilmesi, kararın siyasi amaçla verildiğini göstermektedir. Bu nedenle başvurucunun ifade ve siyasi faaliyette bulunma haklarına siyasi amaçla müdahale edilmek suretiyle anayasanın 14. maddesi, 26 ve 67. maddeleriyle bağlantılı olarak ihlal edilmiştir.”





BERBEROĞLU GİBİ BEN DE ADALET BEKLİYORUM

Gergerlioğlu, milletvekilliğinin Meclis’te düşürülmesi işlemiyle ilgili AYM’ye yaptığı başvuruda da adalet beklentisini dile getirmişti. Gergerlioğlu, “Arkamızda Enis Berberoğlu’na adaletli bir karar veren bir mahkeme var. Ben de o mahkemeden adalet bekliyorum. Son durak burası” dedi.





Milletvekilliğinin düşürüldüğü 16 Mart çarşamba gününden sonra TBMM’den ayrılmayarak kararı protesto eden Ömer Faruk Gergerlioğlu, 21 Mart Pazar günü sabah saatlerinde mecliste abdest alırken gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakılmıştı. Gergerlioğlu, 2 Nisan günü evinde polis tarafından tekme tokat gözaltına alınarak tutuklanmıştı.





AYM GÖREVİNİ YAP KORKMA

Eski Hakim Kemal Karanfil, sosyal medya hesabından AYM’nin Gergerlioğlu hakkındaki kararı geciktirmesine tepki gösterdi. Karanfil, “AYM, 3 MAYMUNU OYNAMA.!! Halkın vekili sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu insanlığa karşı işlenen suçları gündeme getirdiği için 65 gündür hukuksuzca hapsediliyor.! @AYMBASKANLIGI 65 gündür sessiz ve duyarsız.! #AYMGöreviniYap KORKMA.!” ifadelerini kullandı.