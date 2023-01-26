Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi HDP’nin talebini reddetti /26 Ocak 2023 16:16

Anayasa Mahkemesi HDP’nin talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin “kapatma davasının seçim sonrasına bırakılsın” başvurusunu oy birliğiyle reddetti.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM’ye başvurduklarını açıklamıştı.

RAPORTÖR REDDEDİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi’nde başvuruyla ilgili görevlendirilen raportör çalışmasını tamamlamış, HDP’nin talebinin reddedilmesini istemişti. Raporunun tamamlamasının ardından AYM üyeleri, başvuruyu bugün ele aldı.

Mahkeme, HDP’nin “kapatma davasının seçim sonrasına bırakılsın” talebini oy birliğiyle reddetti.

HAZİNE HESAPLARINA BLOKE KONULMUŞTU

Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak’ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.
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