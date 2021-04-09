Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi kayıp olan Hüseyin Galip Küçüközyiğit’le ilgili tedbir talebini reddetti /09 Nisan 2021 14:04

Anayasa Mahkemesi kayıp olan Hüseyin Galip Küçüközyiğit’le ilgili tedbir talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, 100 gün önce kaçırılan eski Başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit hakkında yürütülen soruşturmanın etkisiz olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu reddetti.

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Anayasa Mahkemesi, 100 gün önce Ankara’da kaçırılan Hüseyin Galip Küçüzözyiğit’in kızı Nursena Küçüközyiğit’in yaşam hakkı kapsamında tedbir kararı verilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Ankara’nın en işlek caddelerindeki işyerinden 100 gün önce kaçırılan Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in kızı Nursena Küçüközyiğit, babasının 29.12.2020 tarihinden itibaren kayıp olduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yeterli araştırmayı yapmayarak babasının yaşam hakkı, maddi ve manevi bütünlüğünü koruma ve geliştirme hakkı, kötü muamele yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne tedbir kararı alınması başvurusunda bulundu.

AYM, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçüközyiğit’le ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, aradan geçen sürede gözönünde bulundurulduğunda, tedbir kararı verilmesini gerektirecek nitelikte soruşturmanın etkisiz olduğunu gösteren delil bulunmadığını karar vererek başvuruyu reddetti.

Nursena Küçüközyiğit, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi. Küçüközyiğit, “Anayasa Mahkemesi tedbir talebimizi reddetmiş. Soruşturmanın etkisiz olduğunu kanıtlayacak bir husus yokmuş. Mobese, sinyal takibi, kamera incelemesi de yok. Etkin soruşturma varmış” ifadelerini kullandı.

Eski başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit, 15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edilmişti. Ailesi, Aynı zamanda hukukçu olan Küçüközyiğit’ten 29 Aralık 2020 tarihinde Ankara Maltepe’deki ofisinden çıktığından beri haber alamadığını açıkladı. Küçüközyiğit’in MİT tarafından zorla kaçırıldığı iddia ediliyor.
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