Anayasa Mahkemesi'nden işe iade davaları için önemli karar /17 Ekim 2025 08:30

Anayasa Mahkemesi’nden işe iade davaları için önemli karar

Anayasa Mahkemesi, işe iade davalarında, işçinin asıl işveren ve alt işveren için ayrı ayrı arabulucuya başvurması zorunluluğunu kaldırdı. Yüksek Mahkeme, bu durumu düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu'nun ilgili düzenlemesini iptal etti.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi, İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinde 15. fıkrayı iptal etti. Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete’de yayınlanan iptal kararında, bu maddeyi Anayasa’nın 13 ve 36. maddelerine aykırı buldu.

İptal edilen maddede, “Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır.” deniliyordu.

Bu fıkraya göre, çalışanın, işe aide için arabulucuya başvurmak isterse, hem taşeron hem de asıl yükleniciyi bilmesi gerekiyordu.

İptal kararında, maddenin amacı irdelendi. Kararda, “Asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte arabuluculuya başvurulması amacın, işe iade davasında taraf sıfatına ilişkin sorunların engellenmesi olduğuna” dikkat çekildi. Yüksek Mahkeme, bu amaca karşın, ilgili düzenlemenin çalışanın mahkemeye erişim hakkını kısıtladığı sonucura vardı.

İptal kararında, bu durumun uygulamada işçiye ek külfet getirdiğine dikkat çekilirken, “İşçinin taraf olmadğı alı işveren ve alt işveren arasındaki hukuki ilişkiyi tespit ederek arabululucuk sürecini asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte yürütmesini zorunlu kılan işe kural iade talebinde bulunan işçiye katlanamayacağı bir kural yüklemektedir.” denildi.
