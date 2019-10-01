Anayasa Mahkemesi (AYM), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden uzaklaştırılan H.T’nin ihracını protesto amacıyla Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim Sen üyesi öğretmen Selma Elma’ya verilen para cezasının Anayasal hak ihlali olduğuna hükmetti.





Antalya Valiliği’nin 4 Kasım 2016 tarihinde aldığı, 'OHAL döneminde eylem yasağı' gerekçe gösterilerek idari para cezası kesilen öğretmen Selma Elma, karara itiraz ederek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.





AYM, toplantı ve gösteri hakkının Anayasal ve uluslararası hukukla koruma altında olduğunu, basın açıklaması yapmak isteyen öğretmene para cezası verilmesinin bu hakkın ihlali olduğunu hükme bağladı.





YÜKSEK MAHKEME'YE GÖRE İHLAL VAR





Ancak AYM, Anayasa’nın 34’üncü maddesinde düzenlenen hakkın ihlal edildiğine hükmetmesine karşın Selma Elma’nın 10 bin TL tazminat istemini reddetti. Mahkeme, kararın, yeniden yargılama yapılmak üzere Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmesini kararlaştırdı.





ADALET BAKANLIĞINA GÖRE İHLAL YOK





Adalet Bakanlığı ise AYM’ye ilettiği görüşte, Selma Elma’nın cezaya itirazını reddeden mahkemenin kararındaki tespit ve sonuçların yasanın uygulanması niteliğinde olduğunu, bu anlamda Anayasal hak ve özgürlükleri ihlal niteliği taşımadığı ve keyfilik de içermediğini savundu.





Bakanlık görüşünde, “Uygulanan tedbirin demokratik toplum düzeninde gerekli olduğu değerlendirilmiştir.” denildi.