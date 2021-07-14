Anayasa Mahkemesi pasaport yasağını iptal etti

Anayasa Mahkemesi, bugünkü Resmi Gazete’de yayınladığı kararla, mahkeme kararı olmadan İçişleri Bakanlığınca pasaport yasağı getiren yasa hükmünün iptaline karar verdi.





AYM, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na eklenen 7’inci maddenin bazı bölümlerinin ise Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek, iptaline hükmetti. Kararda, iptali istenen düzenlemenin, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyelikleri, iltisakları nedeniyle pasaportu iptal edilenlere, kanunda belirtilen kıstasları sağlamaları ve başvurmaları halinde kolluk tarafından yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığınca pasaport verilebilmesini öngördüğü kaydedildi.





SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLIYOR

Kararda, Anayasa’ya göre kişilerin yurt dışına seyahat özgürlüğünün soruşturma ya da kovuşturma nedeniyle hakim tarafından kısıtlanabileceğine dikkat çekildi. Düzenlemenin, tüm şartların gerçekleşmesi durumunda dahi pasaport verilmesi konusunda İçişleri Bakanlığına takdir yetkisi verdiği belirtilen kararda, iptali istenen düzenlemenin seyahat özgürlüğünü sınırlandırdığı vurgulandı. Kararda, şöyle denildi: “Dava konusu kurallarda Anayasa’nın anılan maddesinde yer almayan sınırlama sebepleriyle de söz konusu hürriyetin sınırlandırıldığı ve kuralların yurt dışına çıkış yapabilmesini idarenin yetkisine bırakarak Anayasa’da belirtilen sınırlama sebeplerine bağlanan hakim kararı güvencesini ihlal ettiği görülmektedir. Bu itibarla kuralların yurt dışına çıkma hürriyetini Anayasa’ya aykırı olarak sınırladığı sonucuna varılmıştır.”





Karara, üyeler Muammer Topal ve Basri Bağcı karşı oy kullandı. AYM, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, hakkında terör suçlarından soruşturma veya kovuşturma bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilmemesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmederek, buna ilişkin düzenlemenin iptal istemini ise reddetti.





125 BİN KİŞİNİN YASAĞI VAR

İçişleri Bakanlığı, olağanüstü hal sonunda 155 bin 350 kişiye yönelik kısıtlamaları kaldırmıştı. Ancak halen KHK ile ihraç edilen ve yurt dışı seyahat yasağı konulan 125.678 kişi bulunuyor.