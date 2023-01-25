Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi Raportörü: 'HDP'nin erteleme talebi reddedilsin' /25 Ocak 2023 12:51

Anayasa Mahkemesi Raportörü: 'HDP'nin erteleme talebi reddedilsin'

Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi.

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Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP’nin “kapatma davasında karar seçim sonuna ertelensin” talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre raportör; mahkeme üyelerine dağıtılan raporunda, mahkemenin gündemine hakim olduğunu, kapatma davası dosyasının da yeterince hacimli olduğunu vurguladı.

Bu nedenlerle HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi. AYM Raportörü'nün raporunun bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak, yüksek mahkeme müzakerelerini söz konusu rapor üzerinden yapacak.
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