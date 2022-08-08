Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi: Tutukluya ziyaretin engellenmesi hak ihlali /08 Ağustos 2022 16:02

Anayasa Mahkemesi: Tutukluya ziyaretin engellenmesi hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), Silivri 7 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mahmud Sıddık Ecevit’in ziyaretçi hakkının engellemesini ‘özel hayata saygı hakkı’nın ihlali olarak gördü. Ecevit’e 5 bin lira manevi tazminat ödenecek.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Silivri’de tutuklu bulunan Ecevit, ailesi dışında üç kişilik ziyaretçi belirleme hakkına dair 16 Temmuz 2019’da idareye başvurdu. İdare, ziyaretçi belirleme hakkına dair mevzuata 60 günlük süre tanındığını ve bu sürenin son bulduğunu ileri sürerek, bir gün sonra başvuruyu reddetti.
 
Ecevit, Silivri 3’üncü İnfaz Hakimliğine itiraz başvurusunda bulundu. Kararını 13 Eylül 2019’da açıklayan hakimlik, Ecevit’in talebini kabul etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin kararına karşı Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulundu. Mahkeme, 15 Ekim’de idarenin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olmadığına dair karar vererek, hakimliğin kararının kesin olarak kaldırılmasını istedi.

Ecevit, bunun üzerine AYM’ye başvurdu. Başvuruyu 4 Temmuz’da değerlendiren AYM, üç kişilik ziyaretçi formunun altmış günlük süre içerisinde doldurulmaya dair yönetmenliğin hak düzenleyici olduğu ve hak düşürücü olarak ele alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yönetmeliğin “hak düşürücü” olarak ele alınması durumunda hükümlü ya da tutuklunun dış dünya ile iletişim kurması ve sosyalleşmesinin önüne geçilmiş olacağını ifade eden AYM, bu nedenle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

AYM, ayrıca hak ihlalinin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması gerektiğini belirtti.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’in 5-h maddesi şöyle: “Hükümlü ve tutuklular, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde sayılan ve eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile kayyımı dışında kalan üç ziyaretçisinin açık kimlik ile bilmesi halinde adreslerini kuruma bildirir. İsimleri bildirilen ziyaretçiler ancak ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutukluların nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hallerde veya ziyaretçinin en son ziyarette bulunduğu tarihten itibaren 6 ay içinde ziyarete gelmemesi halinde değiştirilebilir.”
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