Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi üyesi ile İçişleri arasında 'ışık' polemiği /14 Ekim 2020 09:02

Anayasa Mahkemesi üyesi ile İçişleri arasında 'ışık' polemiği

AYM Üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verilen 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına göndermede bulundu. Yıldırım'ın paylaşımının ardından sosyal medyada İçişleri Bakanlığı'nın da dahil olduğu bir 'ışık' polemiği yaşandı

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına gönderme yaparak bir paylaşım yaptı.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı göndermede, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR

Yerel mahkemenin AYM kararına uymamasına gönderme yaparak 'ışıklar yanıyor' paylaşımı yapan Anayasa Mahkemesi Üyesi, Engin Yıldırım'ın paylaşımının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlığın fotoğrafı paylaşılarak, "Işıklarımız hiç sönmüyor" ifadesine yer verildi.

'IŞIK' TARTIŞMASINA ADALET BAKANI DA KATILDI

Anayasa Mahkemesi Üyesi, Engin Yıldırım'ın paylaşımına bir yanıt da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır" ifadesini kullandı.

ENGİN YILDIRIM: PAYLAŞIMIM MAKSADI AŞAN BİR ŞEKİLDE YORUMLANDI

Yıldırım daha sonra yeni bir açıklama yaparak "Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

Bu gelişmeler ardından ise Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermiş, Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasında direnmişti.
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