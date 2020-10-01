Anayasa Mahkemesi üzerinde sinsi plan!

Anayasa Mahkemesi (AYM) tartışmasına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de müdahil oldu.





Akşener, Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) kapalı grup toplantısı öncesinde gazetcilerin sorularını cevaplandırdı.





"BİZ DE NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"





Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi'ne dair sözleri üzerine, “Biz bu konuyu anlamaya çalışıyoruz. Önce Sayın (Süleyman) Soylu, Anayasa Mahkemesi’nin şahsında bir tartışma başlattı. Dün Sayın Bahçeli’nin beyanını okudum. Burada anlayama çalıştığımız şey şu; Sayın Soylu ve Sayın Bahçeli birlikte bir çalışma mı yapıyorlar, yoksa AKP ve Sayın Bahçeli bir çalışma mı yapıyor? Onu anlamaya çalışıyoruz." dedi.





Akşener, parti içindeki tartışmalara dair, "Bizim derdimiz memleket meselesi. Derdimiz işsizlik, mutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum." cevabını verdi.





İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, ZÜHTÜ ARSLAN'I HEDEF ALMIŞTI





AYM'nin "Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz" hükmünü iptal etmesinin akabinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a tehdit imasında bulunmuştu.





Soylu, "Ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın?" sorusunu yöneltmişti.





Dün MHP lideri Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi yeni hükûmet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." ifadelerini kullanmıştı,