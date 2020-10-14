Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'nden "Işıklar yanıyor" açıklaması /14 Ekim 2020 12:37

Anayasa Mahkemesi'nden "Işıklar yanıyor" açıklaması

"Işıklar yanıyor" tartışması sonrası olağanüstü toplanma kararı alan Anayasa Mahkemesi bir açıklama yaptı.

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İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımaması sonrası AYM Üyesi Engin Yıldırım dün akşam sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını paylaşarak “ışıklar yanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Darbe iması gibi yorumlanan mesaja siyasiler tepki gösterdi. Engin Yıldırım bunun üzerine “Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN "ŞAHSİ HESAPLAR BİZİ BAĞLAMAZ" MESAJI

Tartışmalar üzerine bugün Anayasa Mahkemesi’nden bir açıklama geldi. 

AYM’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.”

 
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