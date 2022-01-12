Anayasa Mahkemesi'nde 'makul sürede yargılanma' ihlali için tazminat kararı

DAVANIN ÜZERİNDEN 37 YIL GEÇTİ, KARAR ÇIKMADI





"4 AY İÇİNDE ÖDENMELİ"





Anayasa Mahkemesi (AYM) açtıkları davaların makul sürede karara bağlanmadığı gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunan 166 kişinin 'makul sürede yargılanma' hakkının ihlal edildiğine hükmetti, tazminat ödenmesine karar verildi.Açtıkları iş veya tapu davalarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen karara bağlanmadığından şikayetçi olan 166 kişi, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. AYM, tüm başvuruları bir dosyada topladı.Açtığı iş davasının üzerinden 4 yıl 10 ay geçen Ş.G. ve Muş Mazgirt’te tapu davaları 37 yıl 2 ay süren bir kişi de listede yer aldı. Avukatı Mustafa Acar aracılığı ile açtığı iş davasının üzerinden 10 yıl 3 ay geçmesine rağmen sonuç alamayan F.Ö.'ye de dosyada yer verildi. Oybirliği ile verilen kararda, ‘makul sürede yargılanma’ hakkının Anayasa tarafından güvenceye alındığı kaydedildi.Kararda, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmedildi ve başvurucuların tamamına tazminat ödenmesine karar verildi. Bazı başvuruculara 2 bin, bazılarına ise 56 bin TL’lik tazminat ödeneceği belirtildi. AYM kararında, belirtilen tazminat tutarlarının 4 ay içinde ödenmesi gerektiği kaydedildi. Ayrıca, adli yardım talebi geri çevrilen bir kısım başvurunun bu yöndeki talebi de kabul edildi.