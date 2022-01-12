Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'nde 'makul sürede yargılanma' ihlali için tazminat kararı /12 Ocak 2022 21:18

Anayasa Mahkemesi'nde 'makul sürede yargılanma' ihlali için tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi yönetiminin 166 kişiyle ilgili 'makul sürede yargılanma' ihlali kararı verdiği ve bu kişilere tazminat ödenmesinin istendiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi (AYM) açtıkları davaların makul sürede karara bağlanmadığı gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunan 166 kişinin 'makul sürede yargılanma' hakkının ihlal edildiğine hükmetti, tazminat ödenmesine karar verildi.

Açtıkları iş veya tapu davalarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen karara bağlanmadığından şikayetçi olan 166 kişi, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. AYM, tüm başvuruları bir dosyada topladı.

DAVANIN ÜZERİNDEN 37 YIL GEÇTİ, KARAR ÇIKMADI

Açtığı iş davasının üzerinden 4 yıl 10 ay geçen Ş.G. ve Muş Mazgirt’te tapu davaları 37 yıl 2 ay süren bir kişi de listede yer aldı. Avukatı Mustafa Acar aracılığı ile açtığı iş davasının üzerinden 10 yıl 3 ay geçmesine rağmen sonuç alamayan F.Ö.'ye de dosyada yer verildi. Oybirliği ile verilen kararda, ‘makul sürede yargılanma’ hakkının Anayasa tarafından güvenceye alındığı kaydedildi.

"4 AY İÇİNDE ÖDENMELİ"

Kararda, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmedildi ve başvurucuların tamamına tazminat ödenmesine karar verildi. Bazı başvuruculara 2 bin, bazılarına ise 56 bin TL’lik tazminat ödeneceği belirtildi. AYM kararında, belirtilen tazminat tutarlarının 4 ay içinde ödenmesi gerektiği kaydedildi. Ayrıca, adli yardım talebi geri çevrilen bir kısım başvurunun bu yöndeki talebi de kabul edildi.
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