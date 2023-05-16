Anayasa Mahkemesi'nden Bireysel başvuruları engellemek için yeni tezgah

AYM, Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararında, bölge idare mahkemesi ilamının başvurucu (Ümran Özkan) tarafından UYAP üzerinden okunduğu belirtilerek, yapılan başvuruyu ‘süre aşımı’ nedeniyel kabul edilemez buldu. AYM kararında, “Somut olayda, bireysel başvuru konusu yargılama sürecine ilişkin nihai karardan 27/3/2019 tarihinde haberdar olduğu anlaşılan başvurucunun otuz günlük bireysel başvuru süresinin son günü olan 26/4/2019 tarihinden sonra 30/4/2019 tarihinde gerçekleştirdiği ve herhangi bir mazeret de sunmadığı görülmüş olup bireysel başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğu kanaatine varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.” denildi.
TR724.com'da yer alan habere göre İnsan hakları hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, AYM kararını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Güneş, şunları yazdı:
Yapılacak bireysel başvuruları azaltmak için ne yapacağını ve uyduracağını şaşıran Anayasa Mahkemesi’nden ( @AYMBASKANLIGI ) bir hukuksuz karar daha! Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararında AYM; bölge idare mahkemesi ilamını başvurucunun UYAP üzerinden okuduğunu belirterek, başvuruyu süre aşımı nedeniyle kabul edilmez bulmuştur.
Yani, daha önce avukatın UYAP sisteminde kararı görmesini kararın öğrenilmesi için yeterli kabul eden AYM, olayı bir adım ileri taşımış ve işi asilin (başvurucunun) görmesine kadar götürmüştür.
AVUKATINIZLA KARARI PAYLAŞIN
Benzer sebeplerle AİHM’den de başvuru ret kararlarıyla karşılaşmamak adına UYAP Vatandaştan Danıştay/Yargıtay kararınızı açtıysanız mutlaka bunu avukatınızla paylaşın. Avukat meslektaşlarımızda başvuru yapmadan önce bu hususu mutlaka müvekkillerine sorsunlar.
AYM, “UYAP evrak işlem kütüğü” üzerinde inceleme yapıp nihai kararı öğrenme tarihini görebiliyor. Hatta, AYM başvuruyu reddedebilmek için ilk bu kütüğe bakıyor! Başvurucular ve avukatların ise bahsi geçen “işlem kütüğünü” görme imkanları yok.
Hak arama noktasında son çare olan bireysel başvurularda sıkıntı yaşamamak için bu hususa lütfen çok dikkat edelim.
KARAR NASIL VERİLDİ?
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 8 Mart 2023 tarihinde, Ümran Özkan’ın (B. No: 2019/13338) başvurusunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar veriyor. Kararda, “Bilgisayar mühendisi olarak yerleştirmesi yapılan başvurucunun hakkında gerçekleştirilen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle atama işlemi yapılamamıştır. Başvurucunun söz konusu duruma karşı açtığı iptal davası idare mahkemesince reddedilmiş, karara karşı yaptığı istinaf başvurusu bölge idare mahkemesi tarafından kesin olarak reddedilmiştir. Vekil ile temsil edilen başvurucu Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden nihai karar olan bölge idare mahkemesi kararının gerekçesini bizzat öğrendikten sonra anılan karar vekile tebliğ edilmiştir.” deniliyor.
Ümran Özkan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle göreve başlatılmama işlemine karşı açtığı iptal davasında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia ederek AYM’ye başvuruyor.
Mahkemenin konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle oluyor:
Somut olayda yargılama sürecinde nihai karar olan bölge idare mahkemesi ilamına ilişkin olarak UYAP evrak işlem kütüğü üzerinde yapılan incelemede ilgili kararın başvurucu tarafından 27/3/2019 tarihinde saat 18.09’da açılarak okunduğu tespit edilmiştir.
Başvurucunun vekiline 6/4/2019 tarihinde tebliğ yapılmışsa da daha önce başvurucu asilin UYAP üzerinden başvuruya konu karara erişim sağlayarak kararı öğrendiği görülmüştür. Bu bilgiler ışığında bölge idare mahkemesi ilamını başvurucunun UYAP üzerinden okuduğunun, bu kapsamda 27/3/2019 tarihinde bireysel başvuruya ilişkin nihai karardan haberdar olduğunun ve bu doğrultuda bireysel başvuru süresinin 27/3/2019 tarihinden itibaren işlemeye başladığının kabul edilmesi gerekir.
Bireysel başvuruda bulunabilmek için olağan başvuru yollarının tamamlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yolunun belirtilmediği durumlarda otuz günlük süre, ihlalin öğrenildiği tarihten başlayacaktır.
Somut olayda, bireysel başvuru konusu yargılama sürecine ilişkin nihai karardan 27/3/2019 tarihinde haberdar olduğu anlaşılan başvurucunun otuz günlük bireysel başvuru süresinin son günü olan 26/4/2019 tarihinden sonra 30/4/2019 tarihinde gerçekleştirdiği ve herhangi bir mazeret de sunmadığı görülmüş olup bireysel başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğu kanaatine varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.