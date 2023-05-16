Anayasa Mahkemesi'nden Bireysel başvuruları engellemek için yeni tezgah

AYM, Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararında, bölge idare mahkemesi ilamının başvurucu (Ümran Özkan) tarafından UYAP üzerinden okunduğu belirtilerek, yapılan başvuruyu ‘süre aşımı’ nedeniyel kabul edilemez buldu. AYM kararında, “Somut olayda, bireysel başvuru konusu yargılama sürecine ilişkin nihai karardan 27/3/2019 tarihinde haberdar olduğu anlaşılan başvurucunun otuz günlük bireysel başvuru süresinin son günü olan 26/4/2019 tarihinden sonra 30/4/2019 tarihinde gerçekleştirdiği ve herhangi bir mazeret de sunmadığı görülmüş olup bireysel başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğu kanaatine varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.” denildi.





TR724.com'da yer alan habere göre İnsan hakları hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, AYM kararını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Güneş, şunları yazdı:









Yapılacak bireysel başvuruları azaltmak için ne yapacağını ve uyduracağını şaşıran Anayasa Mahkemesi’nden ( @AYMBASKANLIGI ) bir hukuksuz karar daha! Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararında AYM; bölge idare mahkemesi ilamını başvurucunun UYAP üzerinden okuduğunu belirterek, başvuruyu süre aşımı nedeniyle kabul edilmez bulmuştur.

Yani, daha önce avukatın UYAP sisteminde kararı görmesini kararın öğrenilmesi için yeterli kabul eden AYM, olayı bir adım ileri taşımış ve işi asilin (başvurucunun) görmesine kadar götürmüştür.













AVUKATINIZLA KARARI PAYLAŞIN





Benzer sebeplerle AİHM’den de başvuru ret kararlarıyla karşılaşmamak adına UYAP Vatandaştan Danıştay/Yargıtay kararınızı açtıysanız mutlaka bunu avukatınızla paylaşın. Avukat meslektaşlarımızda başvuru yapmadan önce bu hususu mutlaka müvekkillerine sorsunlar.

AYM, “UYAP evrak işlem kütüğü” üzerinde inceleme yapıp nihai kararı öğrenme tarihini görebiliyor. Hatta, AYM başvuruyu reddedebilmek için ilk bu kütüğe bakıyor! Başvurucular ve avukatların ise bahsi geçen “işlem kütüğünü” görme imkanları yok.

Hak arama noktasında son çare olan bireysel başvurularda sıkıntı yaşamamak için bu hususa lütfen çok dikkat edelim.







