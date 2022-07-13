Anayasa Mahkemesi'nden çalışma izni iptal edilen öğretmeleri umutlandıran karar

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Eğitim Fakültesini 15 Haziran 2007’de bitirerek sınıf öğretmeni olan Fadime Çulha, mezun olduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel bir okulda öğretmen olarak çalışmaya başladı.





Ancak görev yaptığı okul 15 Temmuz’dan sonra çıkarılan 677 sayılı OHAL KHK’sı ile kapatılan bir okul olduğu için Fadime Çulha’nın çalışma izni iptal edildi. MEB’e bağlı başka bir okulda çalışamayacağına karar verildi. Çulha, bunun üzerine İzmir 3. İdare Mahkemesi’ne 12 Ekim 2016’da iptal davası açtı.





Çulha dilekçesinde yeterli puan alamadığı için kamu okullarına atanamadığını, bu nedenle özel okulda çalışmak zorunda kaldığını, kapatılan okulda bir yıldır çalıştığını belirtti. Ortak, “Devletin izniyle açılan okulda çalışmak suç olarak gösterilemez.” dedi.





Ayrıca hakkında açılmış bir soruşturma ya da kovuşturmanın mevcut olmadığını, suç işlemediği ve suçla bağlantısı ispat edilmediği sürece hakkında çalışmama cezası verilemeyeceğini, lisans diploması iptal edilmediği için öğretmen olarak çalışma hakkının engellenemeyeceğini ifade ederek kararın iptal edilmesi istedi, ayrıca çalışamadığı ay kadar tazminat talep etti.





Açtığı tüm dava reddedilen Fadime Çulha, özel hayatına saygının ve masumiyet karinesinin ihlal edildiğini gerekçe göstererek 13 Temmuz 2018’de AYM’ye bireysel başvuru yaptı. Çulha başvurusunda mesleki hayatın da özel hayat ve aile hayatının bir parçası olduğunu, saygı gösterilmesi gerektiğini, mesleğinin yapmasının yasaklanması ile mesleki çevresinden koparıldığını, özel hayatına müdahale edildiğini, özel öğretim kurumlarında çalışmama cezası şeklindeki idari işlemin yasal dayanağının bulunmadığını belirtti.





AYM Çulha’nın başvurusunu karara bağladı ve Çulha’yı haklı bularak özel hayatına saygının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, Çulha’ya 20 bin TL tazminat ödenmesine de hükmetti.





Anayasa’nın 20. maddesine göre verilen kararın gerekçesinde “Başvurucunun mesleğini icra etmekten alıkoyan müdahalenin kanuni bir dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.” denildi.







