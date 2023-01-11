Anayasa Mahkemesi'nden emsal ‘Bank Asya’ kararı: Mülkiyet hakkı ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi, TMSF’ye devredilip kapatılan Bank Asya’daki ‘katılım fonu’ tutarına bloke konan Ayşe Sabahat Gencer’in mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti.





Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘cemaat bağlantısı’ gerekçesiyle TMSF’ye devredilen ve daha sonra iflasına karar verilip kapatılan Asya Katılım Bankası’na (Bank Asya) ilişkin emsal niteliğinde bir karar aldı.









Resmi Gazete’de yayımlanan kararda yer alan bilgiye göre TMSF, Ayşe Sabahat Gencer’in Bank Asya’da bulunan ve daha sonra Vakıf Bank’a aktardığı parasına ‘cemaat üyeliği şüphesi’ nedeniyle ‘teftiş blokesi’ koydu. Gencer daha sonraki başvurularına da karşılık alamadı ve Vakıf Bank’taki parasını çekemedi.





Bu durumu mahkemeye taşıyan ve ret yanıtı alan, istinaftan da sonuç alamayan Gencer, AYM’ye başvurdu.





Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 35. maddesindeki “Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” ifadelerine atıf yaptı.





Anayasa’nın 13 maddesindeki “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” maddesini de hatırlatan Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle Ayşe Sabahat Gencer’in mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti.





Yüksek Mahkeme ayrıca başvurucuya 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.