Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'nden "Hırsız AKP" kararı /10 Şubat 2020 11:55

Anayasa Mahkemesi'nden "Hırsız AKP" kararı

Anayasa Mahkemesi, Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin (ÖDP) Edirne İl Başkanlığı binasına asılan "Hırsız AKP" pankartının polis tarafından kaldırılması ve parti binasına gaz bombası atılmasına dair davada karar verdi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde miting için geldiği Edirne'de ÖDP İl Başkanlığı binasına, "Katil Hırsız AKP" yazılı pankart asıldı. 

Geçiş güzergâhı üzerindeki binaya asılan afişi gören Erdoğan'ın korumaları ÖDP binasına girmek istedi. 

Binanın kapısı polisler tarafından kırılmış ve içeriye biber gazı atılmıştı. 

Pankartı indiren polisler 14 ÖDP'liyi, "Görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura mukavemet" suçlamasıyla gözaltına almıştı. Savcılık da pankart sebebiyle ÖDP üyelerine dava açmıştı. 

ANAYASA MAHKEMESİ "HAK İHLALİ" DEDİ

Bunun üzerine ÖDP üyeleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel müracaatta bulundu. 

Dosyayı değerlendiren AYM, pankartın kolluk kuvvetlerince indirilmesinin ve parti üyeleri hakkında pankarttaki sözler sebebiyle hakaret suçundan dava açılmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. 

Yüksek Mahkeme, kolluk görevlilerince parti üyelerine zor kullanılması sebebiyle de insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine hükmetti.
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