Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'nden ilginç 17/25 Aralık kararı /17 Eylül 2019 09:43

Anayasa Mahkemesi'nden ilginç 17/25 Aralık kararı

Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar'la ilgili haberlere yayın yasağı getirilmesini hak ihlali olarak gördü.

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17/25 Aralık 2013 operasyonlarının ardından istifa eden veya görevlerinden alınan dört eski bakanla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) araştırma komisyonu kurulmuştu. 

TBMM Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı göndererek, soruşturmanın gizliliğini ihlal edici ve masumiyet karinesini zedeler şekilde yayınlar yapıldığı iddiasıyla yayın yasağı talep etmişti. 

Başsavcılığın talebi üzerine mahkeme soruşturma bitene kadar yayın yasağı kararı almıştı.

HALK TV YAYIN YASAĞINI YÜKSEK MAHKEME'YE TAŞIMIŞTI

Euronews'te yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi (AYM), Halk TV’nin müracaaatı üzerine yayın yasağı kararıyla ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. 

Gerekçeli kararda, yayın yasaklarının keyfiliğe dayanmaması gerektiği vurgulandı.

Yüksek Mahkeme kararda anayasanın 28'inci maddesininde ifade ve basın özgürlüğünün önleyici tedbir niteliğindeki yayım yasaklarıyla geçici olarak sınırlanmasına izin verdiğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “... ‘yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi’ sebebi dışında olaylar hakkında yayım yasağı konulamayacağı ifade edilerek yayım yasağı yönünden sınırlama sebeplerinin de sınırlandığı görülmektedir.”

OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Kanunilik ölçütünün sınırlamaya ilişkin kuralın "erişilebilirliği" ve "öngürülebilirlği" ile kesinliğini ifade eden "belirliliğini" garanti altına aldığını bildiren Yüksek Mahkeme, "Belirlilik, bir kuralın keyfiliğine yol açmayacak bir içerikte olmasını ifade eder... Böylece hukuk güvenliği sağlanarak kamu gücünü kullanan organların keyfi davranışların önüne geçilmiş olur.” değerlendirmesini yaptı.

Kararın oy biriliği ile alınması dikkat çekti.

Meclis Soruşturma Komisyonu yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan dört eski bakanın Yüce Divan’a sevkine gerek olmadığına karar vermişti.
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