Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'nden KHK'lı tutuklular için yeni karar /03 Kasım 2022 16:45

Anayasa Mahkemesi'nden KHK'lı tutuklular için yeni karar

Adaletsiz kararlar verildiği için 123 bin kişinin bireysel başvuru yaptığı Anayasa Mahkemesi, 18 başvuruda hak ihlali kararı verdi. AYM, Bingöl'de tutuklu KHK'lı emniyet mensubunun avukatıyla yaptığı görüşmenin cezaevi yönetimince kaydedilmesinin özel hayata saygısızlık olduğuna karar verdi. AYM bu kararları verirken, Konya'da bir diş kliğinde toplantı düzenleyen 3 diş hekimi, 2 doktor, 1 avukat, 1 iş adamı ve 1 KHK'lı üsteğmen tutuklandı.

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Anayasa Mahkemesi, üç yıl önce yapılan 18 başvuruyu yeni karara bağladı. Dün yayınlanan 6 Ekim 2022 tarihli kararlara göre AYM, mahkemelerde adil yargılanmayan ve hakları teslim edilmeyen 18 kişiyi haklı buldu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, kararların yayınlandığı aynı saatlerde Trabzon’da bir otelde gerçekleştirilen “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Bir Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” adlı panelde ise “Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşan 100’ün biraz üzerinde raportöre sahip olan bir mahkeme. Bugün itibarıyla mahkememize 123 bine yakın bireysel başvuru var. Dünyanın hiçbir anayasa mahkemesinde, hiçbir ulusal insan hakları mahkemesinin önünde bu kadar başvuru yok.” dedi.

ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI İHLAL EDİLDİ
13 Ağustos 2016’da tutuklanan KHK’lı emniyet mensubu Musa Küçükabacı, avukatıyla yaptığı görüşme cezaevi yönetimi tarafından kayıt altına alındığı için özel hayatına saygı gösterilmediğini iddiasıyla 5 Eylül 2018’de AYM’ye başvurdu.

Üç yıl önce yapılan başvuruyu ancak karara bağlayan AYM, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Küçükabacı’ya 13 bin 500 TL tazminat ödenecek.

140 TUTUKLUNUN AVUKAT GÖRÜŞMESİ KAYIT ALTINA ALINDI
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Temmuz 2018 tarihinde Musa Küçükabacı ile birlikte toplam 140 kişinin avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerin kayıt altına alınmasını talep etti. Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi 20 Temmuz 2018’de bu talebi kabul etti.

140 kişinin avukatlarıyla yaptığı görüşme teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedildi. Ayrıca görüşmeler sırasında yanlarında durması için bir personel görevlendirildi. Bu karara itiraz eden Küçükabacı önce mahkemelerde hakkını aradı ancak tüm talepleri reddedildi. 5 Eylül 2018’de ise Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. AYM, Küçükabacı’yı haklı buldu, özel hayatına saygısızlık yapıldığına hükmetti. Küçükabacı dışındaki 139 tutuklunun AYM’ye başvuru yapıp yapmadığı bilinmiyor.

TOPLANTI VE YÜRÜYÜŞ DÜZENLEME HAKKI İHLAL EDİLDİ
AYM’nin verdiği diğer hak ihlali kararları şöyle:

Kenan Güven, Aysun Gençtanır, Emre Şimşek, Furkan Bircan, Ataberk Mest, Nebiye Merttürk, Necla Vuranok, Selda Alpay, Dilara Doğanbaş, Selahattin Güneş, Doğuş Deniz Parlak, Firdevs Deveci, Tankut Serttaş ve Anıl Aktaş’ın Anayasa’nın 34. güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ihlal edildi. Başvurucuların tazminat talebini reddeden Yüksek Mahkeme, her bir başvurucuya yargılama giderlerinin ödenmesine hükmetti.

MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLDİ
Rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında kamu dava açılan devlet memuru Şenol Türkyılmaz’ın, Anayasa’nın 36. ve 38. maddesinde güvence altına alınan masumiyet karinesi ihlal edildi.

HABERLEŞME HÜRRİYETİ İHLAL EDİLDİ
Gönderdiği mektuba cezaevi yönetimi tarafından el konulan Ayberk Demirdöğen’in haberleşme hürriyeti ihlal edildi.

MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ
Depremde evlerini kaybeden Latife Başbuğ ve diğerlerinin, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı ihlal edildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ ZAMAN AŞIMI ENGELİNE TAKILDI

Tutuklanan Gökhan Sadıkoğlu, Osmaniye Cezaevinde kalırken Yeni Asya gazetesine izin verilmediği için ifade hürriyetinin ve ziyaret gününün öğrenim gören çocuklarıyla görüşmeyi sağlayacak şekilde hafta sonuna alınması talebinin reddedilmesi nedeniyle 7 Ağustos 2018’de AYM’ye yaptığı başvuru ise süre aşımı nedeniyle reddedildi. AYM’ye başvurular, mahkeme kararlarından sonra 30 gün içinde yapılması gerekiyor.
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