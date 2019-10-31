Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'nden pasaport dahil 5 ayrı KHK kararı /31 Ekim 2019 10:53

Anayasa Mahkemesi'nden pasaport dahil 5 ayrı KHK kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin kanunlaşan OHAL KHK’sinin bazı hükümlerinin iptal edilmesine dair başvurusunu karara bağladı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL döneminde karar alanların cezai sorumluluğu olmaması hakkındaki hükmün iptalini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 5 maddesiyle ilgili iptal istemini görüştü.

EŞLERİN PASAPORTU İPTAL EDİLEMEZ

Anayasa Mahkemesi haklarında soruşturma veya kovuşturma olmaksızın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin eşlerinin de pasaportlarının da İçişleri Bakanlığı’nca iptal edilebileceğine dair hükmü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

KAPATILAN ÜNİVERSİTELER

Mahkeme ayrıca KHK ile kapatılan bir üniversitede okumaktayken, Devlet üniversitelerine yerleştirilenlerin, vakıf üniversitesine ödemesi gereken ücreti ilgili üniversiteye ödemesini öngören hükmü, "puanı eşit veya daha düşük" Devlet üniversiteleri yönünden iptal etti.

CEZAİ SORUMLULUK

Anayasa Mahkemesinin bir diğer önemli kararı ise OHAL döneminde karar alanların, hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmayacağına dair düzenlemeye ilişkin. Mahkeme bu maddeyi iptal etmedi. 

Ancak, iptal etmeme gerekçesini yazarken, "haksızlık oluşturduğu ileri sürülen fiiller için yapılacak incelemede söz konusu fiilin kural bağlamında görev gereği veya görevden kaynaklanıp kaynaklanmadığının değerlendirileceği kuşkusuzdur. Bu değerlendirme sonucunda varılan sonucun görevle ilgili olmadığı ya da bunun sınırlarını aştığı tespit edilmesi halinde sorumluluk gündeme gelecektir." dedi.
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