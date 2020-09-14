Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'ne aba altından sopa /14 Eylül 2020 14:06

Anayasa Mahkemesi'ne aba altından sopa

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etmesine mukabil İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Anayasa Mahkemesi Başkanı'na (Zühtü Arslan) söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" sorusunu yönelterek AYM Başkını Arslan'a aba altından sopa gösterdi.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu' açılış töreninde konuştu. 

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları eleştiren Soylu, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a  tepki göstererek şunları söyledi: "Anayasa Mahkemesi'nin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunundaki şehirlerarası 'karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenemez' hükmünü iptal ettiği şeklinde bir haber yapıldı. Yazım aşamasında olan bu kararın uygulamada ne gibi sorunlara yol açacağını en iyi burası bilir. Enteresan bir işle karşı karşıyayız. Sosyal medyada bir terörizm olduğunu herkes kabul ediyor. Hemen Anayasa Mahkemesi bir düzenleme yapıyor, 'bunu siz kolluk kuvveti olarak belirleme hakkına sahip değilsiniz' diyor. Başımızın üstüne." 

SOYLU'DAN FİŞLEME İTİRAFI: ATIYORUZ ZATEN

"Ben anlamıyorum. Şartlar, şekiller. Şu özgürlüktür, şu değildir." diyen Soylu, "Burada bir şey yapılmak isteniyor. Sadece terör örgütüne mensupsa kamuya girmesin. Kim girerse girsin. Atıyoruz zaten. Bu özgürlükleri engeller." dedi. 

Soylu; Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) de hedef aldı: "Şu HDP'de aklı başında olan bir tek kişi yok mu yahu, tek bir kişi?"

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Anayasa Mahkemesi'ne aba altından sopa Sonraki Haber >>

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:18:37