Anayasa Mahkemesi'ne aba altından sopa

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu' açılış töreninde konuştu.





Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları eleştiren Soylu, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a tepki göstererek şunları söyledi: "Anayasa Mahkemesi'nin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunundaki şehirlerarası 'karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenemez' hükmünü iptal ettiği şeklinde bir haber yapıldı. Yazım aşamasında olan bu kararın uygulamada ne gibi sorunlara yol açacağını en iyi burası bilir. Enteresan bir işle karşı karşıyayız. Sosyal medyada bir terörizm olduğunu herkes kabul ediyor. Hemen Anayasa Mahkemesi bir düzenleme yapıyor, 'bunu siz kolluk kuvveti olarak belirleme hakkına sahip değilsiniz' diyor. Başımızın üstüne."





SOYLU'DAN FİŞLEME İTİRAFI: ATIYORUZ ZATEN





"Ben anlamıyorum. Şartlar, şekiller. Şu özgürlüktür, şu değildir." diyen Soylu, "Burada bir şey yapılmak isteniyor. Sadece terör örgütüne mensupsa kamuya girmesin. Kim girerse girsin. Atıyoruz zaten. Bu özgürlükleri engeller." dedi.





Soylu; Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) de hedef aldı: "Şu HDP'de aklı başında olan bir tek kişi yok mu yahu, tek bir kişi?"



