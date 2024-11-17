Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok tartışılacak: İmamoğlu'nun avukatından açıklama

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) davalarda tanıkları dinleyen hakimlerin değiştirilmesinin hak ihlali olduğuna ilişkin bir karar vermesiyle, gözler İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ve hakkında hapis cezası ve siyasi yasak öngörülen ‘ahmak davası’na çevrildi.





İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, AYM’nin dikkat çeken kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ahmak Davası sürecinde de yaşanan hakim değişikliği ve sonrasındaki gelişmeler yönünden benzerlik gösteren bir davada hak ihlali kararı vermiş olması önemlidir ve elbette dikkate alınması gereken bir karardır" ifadelerini kullandı.





'AHMAK DAVASI'NA NASIL YANSIYACAK?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AYM, davalarda tanıkları dinleyen hakimlerin değiştirilerek kararın tanıklar yeniden dinlenmeden başka bir hakim tarafından verilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Söz konusu kararın ise İmamoğlu’nun yargılandığı davaya nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.





'DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR KARAR'

AYM’nin kararını değerlendiren Kemal Polat, "Kamuoyunda Ahmak Davası olarak bilinen süreç hukuka ve kanuna aykırı bir çok uygulamanın gölgesi altında devam etmiş, savunma hakkı kısıtlanmış ve adil yargılama hakkı ihlal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karar da Ahmak Davası sürecinde de yaşanan hakim değişikliği ve sonrasındaki gelişmeler yönünden benzerlik gösteren bir davada hak ihlali kararı vermiş olması önemlidir ve elbette dikkate alınması gereken bir karardır” ifadelerini kullandı.





Bir de sosyal medya paylaşımında bulunan Polat, “Ahmak davası”nda hakim değişikliği nedeniyle tekrarı gereken işlemler olduğuna ilişkin talebimizin reddinin de adil yargılanma hakkının ihlali olduğu Anayasa Mahkemesi’nin bu kararıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır…” diye yazdı.





NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 4 Kasım 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile açılan dava, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. 11 Kasım 2022 tarihli duruşmada İBB Başkanı’nı savunan avukatlar hakim değişikliği nedeniyle İmamoğlu'nun dinlenmesini talep etmişti. İmamoğlu’nun avukatlarından Kemal Polat, İmamoğlu’nun mahkemede önceki hakim tarafından dinlendikten sonra hakim değişikliği olduğunu, bu nedenle yeni hakim tarafından yüzyüzelik ilkesi gereğince delillerle ve sanıkla doğrudan temas ederek kanaat oluşturması ve mahkemede dinlemesini talep etmişti. Polat, talepleri reddedilince reddi hakim talebinde bulunmuştu.