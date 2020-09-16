Anayasa profesöründen tarihi çıkış

Anayasa Profesörü Mustafa Erdoğan, toplumun Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avıan sesiz kalmasını fırsat bilen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının Türkiye'de rejimi değiştirdiğini söyledi.







Erdoğan son beş yıldır Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonlara ve toplumun hukuksuzluklara suskunluğuna dair kısa bir analiz kaleme aldı.





Erdoğan şahsi Facebook hesabından paylaştığı analizde şunları altını çizdi:





“Çoğu kimse neden farkında değil rejimin değişmekte olduğunun? Rejim değişikliği ‘F.T.’ denen günah keçisi üzerinden gerçekleştiriliyor da ondan.





PROF. DR. ERDOĞAN: DERT EDİNMEK NE DEMEK, HATTA "OH OLSUN" DENİLİYOR





Şu veya bu sebeple Gülen Cemaati’ne husumet besleyen, antipati duyan, ondan zarar görmüş veya görmemiş herkes, devlet tokatının mağduru Cemaatçiler veya hatta Cemaatin sempatizanları olduğu sürece bunu dert edinmiyor; dert edinmek ne demek, hatta ‘oh olsun’ diyor.





Anayasa Profesörü Mustafa Erdoğan, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avına sessiz kalanların rejimi değiştirmesi için AKP'ye büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.





Hiç ummadığınız kişiler (ki bunların içinde, 15 Temmuz öncesinde Cemaat sempatizanı olduğunu düşündüren paylaşımlar yapanlar da var) bazı kimselerin ‘F.T.’cü’ veya ‘F.TÖ-bağlantılı’ olduklarına dair resmi iddia ve isnatları devletin onlara zulmetmesi için yeterli görüyor.





"DAYAK YİNE HELE CEMAATÇİ İSE MESELE YOK"





Bu arada, ‘F.T.’cü’ diye gözaltına alınan, tutuklanan veya işten atılan biri veya birileri solcu çıktığında da, geri kalan solcular, genellikle, o kişi veya kişilerin ‘F.T.’cü’ değil solcu olduklarına tanıklık etmeyi yeterli görüyorlar. Dayak yiyen solcu değilse, hele Cemaatçi ise, mesele yokmuş gibi.





Bu gidişatı hepimizin değil de sadece Cemaatin dert edinmesi gerekirmiş gibi…”