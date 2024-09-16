Anayasa tartışmasında çok sert sözler: 'Mikroba niye hastalık yapıyorsun diye soramazsın!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Susurluk Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Orada açıklamalar yapan Özgür Özel, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun tepki çeken açıklamalarına, Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde Numan Kurtulmuş ile yaşadığı krize ve Bilal Erdoğan'ın gündem olan sözlerine değindi. CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısını da yineledi.







'SEÇİM ZAMANI AĞZINI KAPATTILAR ŞİMDİ KONUŞUYOR'

Özgür Özel, Anayasa'nın 4. maddesine karşı olduklarını açıklayan HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi.





"Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden birisi de HÜDA PAR... 'Kadınları sokak hayvanları gibi sahipsiz bırakmayın, sahiplendirelim' diyen HÜDA PAR, domuz bağcıları avukat tutup savunan, sonra da partisine kaydeden HÜDA PAR 'Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşıyız' diyordu. Seçim zamanı ağzını kapattılar. Şimdi konuşuyor; biz Anayasa'nın dördüncü maddesine karşıyız diyorlar. Benim HÜDA PAR'a bir sözüm yok; mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye soramazsın! Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler, hele hele Tayyip Bey'in sağ kolunda HÜDA PAR, sol kolunda Devlet Bahçeli var. Devlet Bey'e soruyorum, sen ne diyorsun bu HÜDA PAR'a? Kimler kimlerle beraber!"





''DİN GÖREVLİSİNİ ALET ETMEYİN' DEDİM'

İsrailli bir keskin nişancı tarafından katledilen ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin Didim’deki cenaze töreninde yalnızca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasına tepki gösteren ana muhalefet lideri, şöyle konuştu:





"Bir taraftan da bir hamaset gidiyor. 1 yıldır İsrail devleti, devlet terörü yapıyor. Aylarca büyük bir siyasi aymazlıkla sustular. İsrail'le ticarete devam ettiler. Defalarca inkar ettiler, yakalandılar. Güç bela durdurdular. Geçtiğimiz günlerde sosyalist bir kızımız, Ayşenur Ezgi Eygi gitti Filistin davasına sahip çıkmak için durdu. Katiller, Ayşenur'u vurdular.





Cenazeye 5 bakan ile, Meclis Başkanı ile geldiler. Memnun olduk. Bir baktık bir kürsü koymuşlar. Kim konuşacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanı. Başka yok! Siyaset yapmaya kalktılar, Didim ilçe örgütümüz o siyaset cambazlığına izin vermediler, o kürsüyü oraya koydurmadılar. Namazı kıldık, duamızı ettik, tam cenazeyi uğurlayacağız. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı mikrofonu Meclis Başkanı'na verdi. Din görevlisine oldubitti yaptırıp, mikrofonu alıp bir saat güya tarafsızmış gibi konuştu. Sonra söyleyeceğimi söyledim. Ayıp ettiniz dedim. Din görevlisini bu işe alet etmeyin dedim. Kamu vicdanında mahçup oldular."





'ERKEN SEÇİMDEN KAÇAMAZSINIZ'

Erken seçim çağrısını yineleyen Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sandığa gideceksin Tayyip Bey, sandığa gideceksin. İşsizliği engelleyemeyenin, yoksulluğu bitiremeyenin, fiyatları indiremeyenin gideceği yer seçim sandığıdır. Kaçamazsınız; geçim yoksa seçim var" ifadelerini kullandı.





'12 BİN 500 LİRAYLA KARNINI DOYUR DA GÖRELİM'

Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın göçmenlerle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Özel, "Ucuz iş gücüymüş! Bu kadar Balıkesirli, bu kadar vatan evladı gencimiz işsizken Suriyelileri övmek nasıl bir akıldır. Her gün bir suça bulaşan bunları, sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermek nasıl bir vicdandır bunu bir kenara yazalım. İşte AK Parti budur, işte Bilal Erdoğan budur, işte Recep Tayyip Erdoğan budur. Bunlar Suriyelilerin dostu, bu milletin karşıtıdır arkadaşlar" şeklinde konuştu.





Bilal Erdoğan'ın "EYT çok büyük bir hataydı. Karşı çıkamadık. Çok yanlış yaptık. Yattığı yerden para almak yok hiçbir ülkede" dediğini hatırlatan Özel, "Bak sen! Dünya kadar Suriyeli yattığı yerden para alacak, buna alkış tutacaksın; Bilal Efendi sen 12 bin 500 lirayı al, bırak çocuk okutmayı, bırak kira ödemeyi, bir başına karnını doyur da bir kere göreyim ben seni!" dedi.