Anayasa 'yok' Bozdağ 'var' diyor: Erdoğan'ın adaylığı ne olacak?

Bozdağ, Erdoğan’ın Meclis’i feshedip seçim kararı alması durumunda artacak adaylık tartışmasına ilişkin konuştu. Erdoğan’ın adaylığının hukuka uygun olduğunu iddia eden Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur” dedi.







Bozdağ, Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili muhalefete de çağrı yaparak, “Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım” ifadelerini kullandı.







Bozdağ şöyle konuştu:





“Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanı’mız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylığıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bunun yorumunu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında, Anayasa’nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin, çok net bir şekilde 2018’de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması, Anayasa’ya göre de 2018’de oldu, ikinci uygulaması 2023’te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor. Ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir.”





ANAYASA NE DİYOR?

Bozdağ, Erdoğan’ın adaylığında sorun olmadığını iddia etse de Anayasa’nın 101’inci maddesi açık şekilde “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” diyor.







Bunun tek istisnası, cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde Meclis’in seçim kararı alması. Ancak bunun için Meclis’te 5’te 3 çoğunluk, yani 360 vekilin oyu gerekiyor. Sandalye sayısı 334 olan Cumhur İttifakı’nın böyle bir karar alma ihtimali yok.





Dolayısıyla 2014 ve 2018 yıllarında cumhurbaşkanı olarak seçilen Erdoğan’ın aday olabilmesi kanunen mümkün değil. Kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verecek