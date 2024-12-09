Samanyolu Haber /Spor / Ancelotti'den 'Arda Güler ayrılıyor mu' sorusuna dikkat çeken cevap /09 Aralık 2024 23:45

Ancelotti'den 'Arda Güler ayrılıyor mu' sorusuna dikkat çeken cevap

Real Madrid'in hocası Ancelotti, Arda Güler'in takımdan ayrılacağı iddialarını değerlendirdi: Endrick ve Arda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir, kimseye önyargım yok...

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Real Madrid'de Arda Güler ve Endrick başta olmak üzere genç yıldızların durumuna ilişkin muamma sürüyor.

Genç yeteneklere az süre vermesi nedeniyle eleştirilen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Atalanta maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bu konuya değindi.

Arda Güler ve Endrick'in takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan, özellikle Arda'nın ocak ayında takımdan ayrılacağı iddiasına cevap veren Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok. İster 18, ister 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor. Coşku getiriyorlar ancak genç oldukları için bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyor" dedi.

Arda Güler'i Atalanta maçına ilk 11'de çıkarması beklenen Ancelotti şöyle devam etti: "Gençlere karşı bir önyargım yok. Kariyerim boyunca doğru isim olduğunu düşündüğüm 17 veya 18 yaşındaki oyuncuları maçlarda görevlendirdim. Bazen takımın Endrick'e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, bazen de düşünmüyorum..."
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