Samanyolu Haber /Spor / Andrea Pirlo Karagümrük'e yakın /05 Haziran 2022 22:48

Andrea Pirlo Karagümrük'e yakın

Geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel ile yolların ayrıldığı İstanbul ekibi Vavacars Fatih Karagümrük'te teknik direktörülük için İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo'nun adı geçiyor.

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Spor Toto Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedef olarak koyan ancak bu sıralamanın dışında kalan İstanbul ekibi Vavacars Fatih Karagümrük'te teknik direktörülük için  İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo'nun adı geçiyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Süper Lig 'de geride bıraktığımız sezonu 8. sırada tamamlayan ve teknik direktör Volkan Demirel'le yollarını ayıran Vavacars Fatih Karagümrük'te flaş bir gelişme yaşandı.

Volkan Demirel ile ayrılık kararı alınmasının ardından hızlı bir şekilde yeni sezon öncesinde yeni teknik direktör için kollarını sıvayan Kırmızı-Siyahlı ekip, İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo'yu gündemine almıştı.
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