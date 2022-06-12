Samanyolu Haber /Spor / Andrea Pirlo Spor Toto Süper Lig'de /12 Haziran 2022 17:10

Andrea Pirlo Spor Toto Süper Lig'de

Dünyaca ünlü eski İtalyan futbolcu Andrea Pirlo'nun Vavacars Fatih Karagümrük teknik direktörü olarak Spor Toto Süper Lig'e transfer olduğu resmen açıklandı.

SHABER3.COM

Bir süredir görüşmelerin sürdüğü açıklanan dünyaca ünlü eski İtalyan futbolcu Andrea Pirlo'nun Vavacars Fatih Karagümrük teknik direktörü olarak Spor Toto Süper Lig'e transfer olduğu resmen açıklandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul kulübü Vavacars Fatih Karagümrük, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna ünlü İtalyan hoca Andrea Pirlo'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Karagümrük'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa’nın en önemli kulüplerinden Juventus’u çalıştırdı. Juventus’la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz’da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı.

Andrea Pirlo’nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır.

Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo’ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
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